Nå kommer omstridt «lesbisk nonne-drama» til Norge

«A tale of sex, blood and sacrilige», lover traileren til filmen Benedetta. Når filmen handler om nonnen Benedetta Carlini, som døde i 1661, skaper slike lovnader selvsagt bølger.

Det er den 83 år gamle nederlandske filmregissøren Paul Verhoevens som står bak filmen. Under filmfestivalen i Cannes hadde Benedetta premiere under hovedkonkurransen. Som Vårt Land omtalte i fjor sommer, ble filmen anklaget for å være blasfemisk.

– Jeg forstår ikke helt hvordan du kan bli anklaget for blasfemi for noe som skjedde i 1625, uttalte regissøren ifølge Variety.

Under festivalen fikk Verhoeven en rekke spørsmål om feminisme, nakenhet og sexscener i filmen. Spesielt én scene, hvor Verhoeven viser nonnen som bruker en statuett av jomfru Maria som et sexleketøy, ble hardt kritisert.

– Alle intervjuene har handlet om sexleketøyet. Seksualitet er livets essens. Hvorfor er vi så redde for å si sannheten? Vi er dyr, vi trenger babyer, ellers ville vår art falle fra hverandre, sa Verhoeven til Indiewire.

Nonner ble avslørt og holdt under oppsyn

Filmen er basert på en bok utgitt i 1986 om den italienske nonnen Benedetta Carlini. Boka, Immodest Acts: The Life Of A Lesbian Nun In Renaissance, er skrevet av historiker Judith C. Brown og beskriver Benedettas forhold til en annen nonne, Bartolemea.

Boka beskriver hvordan forholdet mellom nonnene ble avslørt, og hvordan Benedetta ble fratatt sin rang og holdt under strengt oppsyn resten av livet, omtalte Vårt Land i fjor sommer.

Nå får altså filmatiseringen av boken, Benedetta, premiere i Norge. Ifølge Filmweb er den eksakte premieredatoen satt til 18. februar i år.





– Bevisst uspektakulært, ikke-erotisk og usexy

Tross hard kritikk, har den filmen også fått gode kritikker. Lars Ole Kristiansen, redaktør i filmnettstedet Montages, uttalte i fjor at filmen retter et komisk skråblikk på formidlingen av det religiøse.

Samtidig inneholder filmen enormt mye seksualitet og erotikk, ifølge redaktøren.

– Man kunne til og med kalt det «soft core erotikk». Noen vil kanskje si at det er umotivert nakenhet, samtidig er dette noe av Verhoevens auteur-teknikk. Han sjokkerer med nakenhet, men samtidig objektiverer han kropper på en helt annen måte enn det Hollywood-filmer gjør. Det er noe bevisst uspektakulært, ikke-erotisk og usexy med måten han gjør det på, sa Kristiansen.

---

Benedetta Carlini

Født i 1591 og døde i 1661 i Italia.

Mystisk katolsk nonne som levde under motreformasjonen.

Benedetta ble abbedisse i et nonnekloster i Pescia i 1621.

Hun sies å ha mottatt en rekke visjoner og åpenbaringer i løpet av hennes liv.

Visjon er det som i form av et bilde eller en billedrekke viser seg for ens indre blikk. Spesielt brukes ordet om syn av religiøs eller mytisk art, åpenbaringer av den hinsidige verden.

---

