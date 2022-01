RIS OG ROS: Sesong to av «Lykkeland» får gode mottakelse av norske kritikere, men ikke alle er like begeistret for skildringen av bedehusmiljøet. Sven Egil Omdal er blant dem som reagerer: – Den er typisk for all norsk fiksjon om bedehuskulturen, og er veldig svak på den måten at det virker som det viktigste er å framstille miljøet som veldig lukket og livsfjernt. (Agnete Brun/Ole Berg-Rusten/NTB)