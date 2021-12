IMPONERER: Med tre norske filmer på Vårt Lands kåring av årets ti beste, er det lite tvil om at dette har vært et sjeldent godt år for norsk film. Renate Reinsve og Birgitte Larsen har begge fått svært gode skussmål for sine rolleprestasjoner i «Verdens verste menneske» og «Gritt». (Oslo Pictures)