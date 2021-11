Hans-Erik Dyvik Husby er død

Hans-Erik Dyvik Husby ble først kjent som vokalist i rockebandet Turboneger, og deretter som soloartist og skuespiller.

Tvedestrandsposten meldte først om dødsfallet fredag kveld og viste til familie i Tvedestrand hadde opplyst det til avisa. Husbys manager Boye Nytun bekrefter dødsfallet overfor NRK fredag kveld.

På Facebook skrev venner og artister kondolanser og sørget over tapet av artisten.

Hans-Erik Dyvik Husby som Hank von Helvete i Turboneger, fotografert på scenen i 2007. (Kyrre Lien/NTB)

Under artistnavnet Hank von Helvete var han kjent for sin karismatiske og karakteristiske framtoning på scenen – med rekvisitter, bar overkropp og hvit ansiktssminke.

Spilte Jesus – og så til Jesus

I 2010 ble det kjent at Hans-Erik Dyvik Husby forlot bandet. Dette var etter at han fra september 2009 til januar 2010 hadde spilt hovedrollen i Jesus Christ Superstar på Det norske teatret.

I forbindelse med musikaloppsetningen sto han fram som kristen i et intervju med NRK:

– Jeg har følt mye av den undertrykkelsen på kroppen som Jesus gjør, samtidig som jeg har overlevd og reist meg. Og for meg er Jesus veldig viktig. Ethvert problem jeg står overfor, så tenker jeg «hva ville Jesus gjort?»

Sammen med Maria Solheim ga han på samme tid ut en singel med navnet Rom for alle, til inntekt for Kirkens Bymisjon, og han sang duett med Carola på hennes juleplate Christmas in Bethlehem.

Hans-Erik Dyvik Husby på scenen som Jesus i musikalen Jesus Christ Superstar på Det Norske Teatret i Oslo. I den forbindelse uttalte Husby: – Jesus var en typisk mannemann, med draget på damene. (Fredrik Arff/Det Norske Teater )

Slet med rus – fant hjelp i scientologi-redskaper

2012 utkom boken HANK av Håvard Rem, hvor Husby fortalte om sitt liv. Her sto han blant annet fram som en tilhenger av Scientologikirken, mye fordi han opplevde at redskaper derfra hadde vært til hjelp for ham i kampen mot rusavhengighet. Dette var etter at han hadde vært på Scientologikirkens avrusningsinstitusjon Narconon, i Eslöv i Sverige.

Hans-Erik Dyvik Husby bodde i Å i Lofoten fram til han var tre år gammel. Det var hit han flyttet tilbake da han på 1990-tallet måtte ta grep for å komme ut av rusavhengighet.

I 2018 spilte han rollen som Petter Dass i et kirkespill som turnerte i Nord-Norge.

– Jeg er nordlending, og vokste opp med Petter Dass. Derfor har jeg alltid visst hvor viktig han har vært for oss nordlendinger, ja for hele Norge. Dessuten kjenner jeg meg godt igjen i fyren, sa Husby til Vårt Land den gang.

Han etterlater seg en datter fra et tidligere ekteskap.

Et møte med en mangefasettert mann

I februar i år trykket Vårt Land teksten som er gjengitt under, hvor mangeårig kulturjournalist i avisa Olav Solvang forteller fra sitt møte med Hans-Erik Dyvik Husby på den tiden da han stod på scenen som Jesus på Det norske teatret:

Møter og minner fra et langt musikkjournalistliv

av Olav Solvang

I flere år turnerer han verden rundt med deathpunk-bandet Turboneger, inntil en overdose med heroin på slutten av 1990-tallet gjør slutt på bandet – og nesten på vokalisten deres også. Hans-Erik Dyvik Husby overlever på mirakuløst vis.

I 2009 ser 50.000 ham spille Jesus i musikalen Jesus Christ Superstar på Det Norske Teater i Oslo. Der dør han «på ordentlig», på korset. Men det er en høyst levende, og rusfri, Hans-Erik Dyvik Husby som i desember samme år synger på TV2 i forbindelse med en miljøkonferanse i København.

Biskopene Erling Pettersen, Laila Riksaasen Dahl, Per Oskar Kjølaas, Ingeborg Midttømme og Tor Singsaas akkompagnerer mannen, som er mest kjent som Hank von Helvete, med «Kyrie Eleison».

Jesus

Jeg treffer Hans-Erik Dyvik Husby i foajeen til Den Norske Opera i Bjørvika i Oslo i desember 2009. Jeg tar et «lagoppstillingsbilde» av ham sammen med biskop-koret hans. Muligens føler den tidligere ekstremrockeren seg vel mye inne i varmen, for snart foreslår han at vi tar intervjuet utendørs – der sola er i ferd med å gå ned over Oslo.

Hans eget livslys var i ferd med å slukne ti år tidligere, forteller han: «Jeg ble erklært klinisk død, men Gud grep inn. Hans ordre var grei: Overlev, Hans-Erik!»

Husby minner om at det var slik Gud også grep inn og vekket opp sin egen sønn: «Jesus og jeg har noe felles der.»

Evig!

Hans-Erik Dyvik Husby har flere ganger erfart at veien til avgrunnen kan være kort. Men også at det finnes en vei opp igjen: En redning!

For tiden topper han sammen med Maria Solheim singellistene med «Rom for alle», hvor inntektene går til Kirkens Bymisjon. Husby sier han skylder dem det: «Da jeg var på narkokjøret i Bodø i 1998, var de der for meg.»

Rockeren sier det er lenge siden han begynte å kalle seg kristen. Ryktet som har versert om at han er medlem av Scientologikirken, sier han er kun et rykte. Han har kun benyttet seg av grunnleggeren Rob Hubbards prinsipper for stoffavvenning.

Selv om Gud innimellom har virket fjern, har han aldri vært helt borte for ham: «Gud er mer virkelig enn det fysiske univers. Rett og slett evig!»

Jesus fightet

Hvis noen lurer på hvordan en fyr kjent som Hank von Helvete kan være kristen, ber han dem tenke litt over at Jesus var 40 dager og 40 netter i ørkenen og fightet med djevelen: «Det var ikke lett for Jesus heller,» konstaterer han.

Hans-Erik Dyvik Husby tror på et liv etter dette, men han er like sikker på at det er kort veg mellom himmel og helvete. Skulle han få problemer ved himmelporten, fleiper jeg med at han jo kan be en av de nye biskopvennene hans legge inn et godt ord for ham: «Ja, eller motsatt».

(Denne teksten ble publisert i Vårt Land 5. februar 2021)