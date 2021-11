UTRYGT: – Vi har lenge prøvd å påpeke at det ikke er noen beskyttelse at man vokser opp i en etnisk norsk familie, sier utenlandsadopterte Angelica Bråten i Utad Critical. Er det noe hun er overrasket over ved tallene i fersk rapport, er det at ikke flere har opplevd rasisme. (Erlend Berge)