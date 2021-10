Mener navnet hans er Bibelens mest brukte ord

Den verdensberømte rapperen og musikkprodusenten som fram til nå har hatt navnet Kanye West, fikk mandag gjennomslag for et offentlig navneskifte, av en dommer i Los Angeles.

Hans nye navn er Ye. Og han har ikke lenger andre for- eller etternavn. Kun «Ye», altså. Selv mener han det nye navnet er ordet som er mest brukt i Bibelen, ifølge nettavisen Deadline.

Det var allerede i 2018 at artisten ga sitt åttende studioalbum tittelen «Ye», og begynte å kalle seg selv for dette. Men det var først denne uken at navnebyttet ble offentlig godkjent.

[ Kanye West slipper nytt album – holdt premieren i kirken ]

I et intervju med radioverten Big Boy har artisten forklart at «ye» er Bibelens mest brukte ord, og at det betyr «you». Det har han rett i.

Oppslagsverket Merriam Webster bekrefter nemlig at ordet «ye» kan oversettes med engelske «you» i flertallsform, som på norsk tilsvarer «dere». Ifølge ordboken brukes ordet særlig i kirkelig eller litterært språk.

Ifølge Wikipedia har ordet i eldre engelsk i tillegg blitt som en formell måte å si «du» – litt som «De» på norsk. Ifølge oppslagsverket er ordet i hovedsak nå ute av bruk, bortsett fra i Newfoundland og Labrador i Canada, og i deler av Irland.

En annen bruk av ordet er som en gammel form av «the».

[ Anmeldelse: «Donda» av Kanye West er som et langt evangelisk teaterstykke ]

Artisten Ye har ofte hatt et eksplisitt kristent budskap, blant annet med singelen «Jesus Walks» i 2004, og med albumet «Jesus is King» fra 2019.

[ Kanye Wests søndagsgudstjenester blir film ]