Se talkshowet her: Organisten møter «Partolken» Maria Mork

Skal utvikles til et studioshow på den planlagte kanalen TVL.

Ble til i organistens egen garasje under korona-pandemien.

Talkshow der organist Leiv Ingvald Skaug bruker musikk og gjester til å kaste lys over livets store og små spørsmål.

Han har brakt musikk og varme til tusenvis gjennom pandemien. Hun har hjulpet hundrevis av par til å forstå hverandre bedre. Søndag kveld slår organist Leif Invgald Skaug seg sammen med Maria Mork, som i 15 år har arbeidet som rådgiver for par. Denne høstkvelden vil de følge oss gjennom et varmt og inspirerende show, sammen med sangeren Maria Holand Tøsse.

