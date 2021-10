Abdulrazak Gurnah vinner Nobelprisen i litteratur. – En antikolonialistisk profil

– Jeg er overrasket. Av de afrikanske forfatterene som har vært nevnt, har ikke Gurnah vært nevnt oftest, selv om han har vært en betydelig stemme, sier Helge Rønning.

Rønning er professor ved UiO og har skrevet og redigert flere bøker om afrikansk kultur og samfunn. Selv liker han valget:

– Det er overraskende, men ikke noe dårlig valg. Gurnah er en veldig god forfatter. Han har et vidt forfatterskap, og har vært opptatt av hva det vil si å leve mellom kulturene, han har skrevet romaner både om det å leve i eksil og om tanzaniansk historie.

Prisen ble kunngjort klokka 13 av Svenska Akademien. Det var i forkant knyttet forventninger til den norske forfatteren og dramatikeren Jon Fosse, som var blant bookmakernes og ekspertenes favoritter. Blant de andre forhåndsfavorittene var kenyanske Ngugi wa Thiong’o, og franske Annie Ernaux. Gurnah var ikke nevnt blant de vanligste forhåndsfavorittene.

The Man Booker Prize 2016 Shortlist announcement, London, UK - 13 Sep 2016 Abdulrazak Gurnah ble 7. oktober 2021 tilkjent Nobelprisen i litteratur. Bildet er fra 2016. (Dinendra Haria/REX/Shutterstock editorial)

Sjeldent kontinent

Komiteens begrunnelse er at romanforfatteren Gurnah «for å kompromissløst og med stor medfølelse ha gjennomlyst kolonialismens virkninger og flyktningens skjebne i kløftens mellom kulturer og kontinenter».

[ Anmeldelse: Et hovedverk i Jon Fosses forfatterskap ]

Mange ønsket seg imidlertid en ikke-europeisk vinner. Ifølge NRKs opptelling i forkant, har kun 35 ikke-europeere fått prisen, mot 90 europeere. Gurnah blir den femte afrikanske forfattere som mottar prisen. Gurnah er vokst opp på Zanzibar, men dro til England for å studere i 1968, og har tilbragt mesteparten av sitt voksne liv ved universitetet i Kent, der han har undervist blant annet i postkolonial litteratur, og dermed arbeidet med teoretiske problemstillinger om litteratur i eksil.

Professor Helge Rønning. (Pax)

– Hvem har inspirert ham?

– Både engelsk litteratur, og den rike fortellertradisjonen som finnes i swahilikulturen, sier Rønning. Han mener bakgrunnen fra Zanzibar har preget Gurnah. Han skriver på engelsk, men har swahilikulturen i ryggraden: Zanzibar er en kultur med elementer fra både India, Iran, Afrika og den arabiske halvøya, og dette har det vært en viktig del av hans bakgrunn, sier Helge Rønning.

– Hvilke lesere henvender han seg til?

– Han er ingen bred forfatter, og det er typisk at han aldri har vært oppe i diskusjonen slik som Ngugi wa Thiong’o. Men han har alltid vært en anerkjent og respektert forfatter.

– Hvordan leser du tildelingen?

– Jeg tror for det første at Akademien har tenkt at de måtte ha en ikke-vestlig forfatter, og for det andre tror jeg de ikke ville gå til de mest opplagte kandidatene. Også vil jeg tro at Per Wästberg, som sitter i Akademien og har veldig god innsikt i afrikansk litteratur, har hatt en klar innflytelse, avslutter Rønning.

Tre romaner på norsk

På norsk er tre av Gurnahs romaner utgitt på Aschehoug: Paradis (1996), Taushetens øy (1999) og Ved sjøen (2002). De to eldste bøkene er tilgjengelige digital i Nasjonalbibliotekets arkiv.

Marit Notaker var redaksjonssjef for oversatt litteratur da Aschehoug ga ut hans romaner. Hun har ikke lest alt av ham, men møtte Gurnah da han deltok på den internasjonale festivalen Kapitel i Stavanger ved årtusenskiftet.

– Jeg husker ham som en veldig interessant person det var hyggelig å være sammen med. Han er en av de forfattere jeg har et veldig godt minne av, sier Notaker.

– Han har en veldig klar antikolonialistisk profil. Samtidig er han en veldig god forteller. Hans språklige evner når det gjelder miljøskildringer gjør at romanene blir noe mer enn politisk manifester. I romanen han var aktuell med da han var i Norge, foregår deler av handlingen på Zanzibar med en fantastisk skildring av miljø og natur. Jeg ble veldig glad i forfatterskapet, sier Notaker.

Nora Campbell, Aschehoug (Stine Friis Hals)

Dagens sjef for skjønnlitteratur på Aschehoug, Nora Campbell, er også begeistret.

– Dette er den beste typen overraskelse for en forlegger, når Akademien leser opp et navn vi ikke har forberedt oss på. Det er et viktig forfatterskap som vi gleder oss til igjen å gjøre tilgjengelig igjen for norske lesere, sier Campbell.

Hun syns det er oppmuntrende at komiteen brukes sin posisjon til å rette oppmerksomheten mot et forfatterskap med røtter utenfor Europa. Hun er usikker på nøyaktig når et nytt opplag blir tilgjengelig, men forsikrer om at alle skal kunne lese Gurnah på norsk i jula.

Ingen vanlig utdeling

Prisutdelingen i desember blir heller ikke i år gjennomført i Stockholm på grunn av pandemien. I stedet vil det avvikles et arrangement nærmere forfatterens tilholdssted, før Gurnah og fjorårets vinner Louise Glück en gang i fremtiden vil bli invitert til Sverige.

