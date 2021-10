Abdulrazak Gurnah fra Tanzania mottar Nobelprisen i litteratur «for sin kompromissløse og barmhjertige gjennomtrengning av kolonialismens følger og flyktningers skjebne i gapet mellom kulturer og kontinenter». Årets tildeling fremstår riktig og vektig, i lys av historien og for den tiden vi lever i.

Mange hadde gjettet på kenyanske Ngugi wa Thiong’o, Maryse Conde fra Guadeloupe eller amerikanske Jamaica Kincaid. Dette er forfattere som alle har ristet i inngrodde maktstrukturer fra et ikke-hvitt og postkolonialt ståsted. Gurnah er for mange mindre kjent, selv om tre av bøkene hans er oversatt til norsk.

Rotløshet

«Eksil», «flyktningens rotløshet», «i mellomrommet mellom kulturer». Dette var ord og formuleringer som fulgte like etter at tildelingen ble offentliggjort av Svenska Akademien. 18 år gammel kom Abdulrazak Gurnah til Storbritannia som flyktning. Han vet hva det innebærer å være en annen, være langt hjemmefra og å prøve å finne tilhørighet, respekt og trygghet i et land hvor mye jobber mot deg. Dette er erfaringer som vi de siste tiårene, heldigvis, har sett flere avtrykk av i litteraturen.

Gurnah har skrevet sine romaner på engelsk, men skriver seg inn i den gamle swahili-kulturen, som han kjenner innenfra. Med ham har skjønnlitteratur som tar for seg det afrikanske kontinentet og de karibiske landene, i etterdønningen av kolonialismen, fått kjærkommen oppmerksomhet. Selv skal Gurnah ha vært kritisk til å bli omtalt som en «postkolonial forfatter».

Men ikke minst går denne anerkjennelsen, som er den mest betydningsfulle en forfatter kan få, til Abdulrazak Gurnah selv. Hans romaner, hvor gjennombruddet Paradise fra 1994 ble nominert til Booker-prisen, vil nå bli lest, forsket på og oversatt i lang større skala enn det allerede er.

Opp av asken

Svenska Akademien fikk kraftige skudd for baugen etter skandalene som rullet opp i kjølvannet av metoo. Striden, som bunnet i anklager om seksuell trakassering og lekkasjer, førte til oppløsning og en pris som ikke ble delt ut i 2018. Mange har spurt seg institusjonen noen gang vil kunne finne tilbake til gammel storhet og respekt. Årets tildeling synes å vise at akademiet er på god vei. Abdulrazak Gurnah er ikke bare en forfatter i verdensklasse, hans stemme har også en politisk dybde verdt å lytte til. Dermed ligger mye til rette for at oppmerksomheten kan snus vekk fra Svenska Akademien selv, og mot litteraturen det er til for.