Flytter planlagt turnering fra OCC etter boikott-skred

FLYTTES: Torsdag trakk en rekke norske e-sportsklubber seg fra kvalifiseringen til «VM i e-sport» som skal avholdes i Brunstadstiftelsen-eide Oslofjord Convention Center (OCC). – Vi opplever ofte en sterk sammenblanding av aktørbildet rundt oss, og vi forstår at man kan sammenblande aktørene slik strukturen er i dag. Derfor erkjenner vi at det er et behov for et enda tydeligere skille mellom BCC og OCC, sier Finn Erling Røgenæs fra OCC. (Heiko Junge/NTB)