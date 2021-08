– Jeg kom nettopp tilbake fra gudstjeneste.... Jeg er katolikk nå, sa sangstjernen på sin instagramkonto, mens hun snurret rundt i en blå kjole, og kom med oppfordringen «la oss be».

Etter et par dager ble innlegget slettet sammen med en rekke andre poster. Men før det, rakk innlegget å samle stor oppmerksomhet og bifallende ord fra fansen, i det kampen for å fjerne faren Jamie som hennes verge fortsetter de nærmeste ukene.

Sexy uskyld

Spears er vokst opp i en baptistmenighet, og sang i barnekoret der som liten. Hun inntok rampelyset i ung alder, og fikk internasjonalt gjennombrudd med hiten «Baby One More Time», som toppet hitlistene både i USA og i Europa i 1998-1999. På musikkvideoen var hun utkledd som en katolsk skolepike – et image som møtte reaksjoner blant mange konservative kristne i USA.

American Family Association kritiserte hvordan hun fremsto som et uskyldig barn og samtidig spilte på seksualitet.

Som svar på kritikken, lovet Spears offentlig at hun ikke skulle ha sex før ekteskapet. Men da hun og sangeren Justin Timberlake gjorde det slutt, hevdet Timberlake at Spears ikke var «så jomfru som hun skulle ha det til».

Mistet kontrollen

Privatlivet til Spears har med andre ord vært gjenstand for offentlig oppmerksomhet helt siden karrieren tok av på slutten av 1990-tallet. Men da popstjernen fikk et mentalt sammenbrudd i 2007, mistet hun kontrollen over egen økonomi og personlige beslutninger.

Forut for sammenbruddet var hun blitt skilt fra ektemannen Kevin Federline, hadde mistet foreldreretten til sine to barn, og gått til angrep på paparazzier.

Etter sammenbruddet søkte faren Jamie Spears, om at hun fikk utnevnt verger, der han var en av dem. Vergemålet betød at Spears fikk delt foreldreansvar for barna, og hun har fortsatt musikkarrieren. Men trass i stor oppmerksomhet, ble privatlivet nå omgitt av mystikk. Allerede i 2009 oppsto bevegelsen Free Britney, som har hevdet at sangstjernen langt på vei holdes som en fange i eget hjem.

People-Britney Spears STÅR MOT HVERANDRE: Faren James "Jamie" Spears har vært verge for Britney siden 2008, etter at hun fikk et mentalt sammenbrudd. (Associated Press/AP)

Fange i eget hjem?

Bevegelsen har kjempet for at Spears skal få tilbake kontrollen over eget liv. De har holdt demonstrasjoner i en rekke byer, og er de siste årene blitt et stort fenomen på sosiale medier.

Sosiale medier har også vært Britneys måte å stå i kontakt med fansen på. Og hun har gjentatte ganger snakket om bønn.

Hun har blant annet sagt fram en «Hill deg Maria», og på instagram-biografien sin skriver Britney: «Pray Every Day 🙏🏼✝️».

Spears, som har hatt ulike religiøse preferanser gjennom årene, var tidligere assosiert med den jødiske mystiske retningen Kabbalah, som hun fattet interesse for gjennom artistkollega Madonna. Men selv er hun vokst i en baptistmenighet. Moren Lynne er imidlertid praktiserende katolikk, og Spears yngre søster Jamie Lynn konverterte selv i voksen alder.

IKONISK: Det berømte bildet av at Britney Spears kysser artistkollega Madonna under MTV Music Awards i 2003. (JULIE JACOBSON/AP)

Skrev #FreeBritney

Nylig gikk moren ut og støttet Britney i kampen for å fjerne faren som verge.

Han er en av tre verger for sangstjernen, og selv mener faren at han ikke har hatt noen innflytelse over livet til datteren de siste to årene.

Tidligere i sommer brukte imidlertid Britney Spears selv emneknaggen #FreeBritney for første gang. Da begynte også rettsprosessen for å få opphevet vergemålet. I løpet av saksgangen er det kommet fram at faren skal ha kalt datteren «feit» og «hore» etter sammenbruddet. Han anklages dessuten for å ha tvangsinnlagt datteren og tvunget henne til å ta prestasjonsfremmende medikamenter i nyere tid. Spears har dessuten sagt fra scenen at vergene tvinger henne til å bruke prevensjon, og forhindrer henne fra å gifte seg på ny.

People Britney Spears ADVOKAT: Britney Spears advokat Mathew Rosengart forlater rettslokalene etter en høring i juli i år. Rosengart var Spears førstevalg, da hun fikk tillatelse av dommeren til å plukke sin egen advokat. (Chris Pizzello/AP)

Nylig uttalte Spears at hun gråter hver eneste dag på grunn av situasjonen hun befinner seg i, og Vulture magazine skriver at Britneys advokater nå forsøker å fremskynde høringen av stjernen for å få en raskere saksgang.

– Miss Spears burde ikke tvinges til å fortsatt føle seg traumatisert, miste søvn og lide mer, sier Mathew Rosengart til Vulture.

Psykisk sykdom

Mens kampen for Britneys del handler om å fjerne faren som verge, er det lite trolig at hun får full myndighet over eget liv. Nylig uttalte hun selv at vergemålet var frivillig. Mens søsteren Jamie Lynn, som siden 2020 har vært bostyrer for Britneys formue, har advart offentligheten mot å mene for sterke ting om saken.

– Hvis du hanskes med psykisk sykdom eller passer på noen som må hanskes med dette, vet du hvor viktig det er å respekterer privatlivet, så vel som familien som forsøker å beskytte sine kjære, uansett hvordan det synes i offentligheten, skrev lillesøsteren på instagram ifølge Harpers Bazaar.

