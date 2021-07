Dansk forsker: Fotballdommere bør ta dop. Det vil gjøre sporten mer rettferdig

– Etiske overveielser om bruk av doping i sport har alltid kun handlet om atleters bruk av doping, skriver Petersen i en kommentar publisert på Videnskap.dk.

– Dette er selvfølgelig et viktig emne, men det har gjort oss blinde på om det kan være etisk forsvarlig at dommere anvender doping.

Den danske professorens uttalelse er kontroversiell, men han går systematisk til verks for å argumentere for at den ikke trenger å være det.

– En oversett mulighet

Riktignok er det innført en rekke teknologiske dommerverktøy de seneste årene, da særskilt videodømming, et støttesystem for å unngå feilaktige dommeravgjørelser i krevende situasjoner.

Fotball-EM 2020





Onsdag ble Danmark slått ut av England i fotballmesterskapets semifinale. Engelskmennene vant 2-1 etter en kontroversiell straffe i ekstraomgangene.

England møter søndag Italia i EM-finalen. Italia slo ut Spania i semifinalen etter en høydramatisk straffesparkkonkurranse.

Årets fotball-EM har fortsatt årstallet 2020 festet ved seg, selv om turneringen er flyttet til 2021.

Men for Petersen er en helt opplagt mulighet oversett i den teknologiske utviklingen, nemlig bruk av stoff som EPO og Ritalin.

Bruk av EPO kan forbedre dommernes utholdenhet, forklarer forskeren. Det vil ha stor betydning for at dommeren kan være tilstede der hvor de mest intense sportshandlingene foregår.

Ritalin kan på sin side hjelpe med å øke konsentrasjonsevnen.

En utførlig utdypning av Petersens argumentasjon, i tospann med den spansk-amerikanske sportsfilosofen Javier Frias, er å finne i deres vitenskapelig artikkel.

APTOPIX Britain England Denmark Euro 2020 Soccer OMSTRIDT: Sterling fikk straffespark da han falt i semifinalens ekstraomgang. Mange mener det aldri skulle vært straffe. (Laurence Griffiths/AP)

Etiske overveielser om bruk av doping i sport har alltid kun handlet om atleters bruk av doping, — Thomas Søbirk Petersen, professor ved Roskilde Universitet

Usunt?

Petersen mener anvendelse av doping øker sjansene for en mer rettferdig avvikling av sportsbegivenhet, men er åpen for motargumentet om at det kan være en usunn utvikling og potensielt helseskadelig for dommerne. Imidlertid ønsker han å gå flere av disse fordommene i møte.

Han viser til at en rekke studier har vist at doping ikke trenger å være helseskadelig dersom det er anvendt under oppsyn av lege. Dessuten mener han at en viss risiko allerede er å finne i sportsverdenen fra før.

– Hvis vi skulle forby alt som innebar risiko for skade, skulle vi også lagt ned forbud mot sportsgrener som motorsport, skiløp, sykling, ridning, skateboarding og ikke minst fotball.

Han understreker at forslaget hans er ment som et tilbud, og ikke noe som må anvendes for å få lov til å dømme.

Britain England Denmark Euro 2020 Soccer DOMMERFOKUS: Etter semifinalen onsdag ble det mye oppmerksomhet rettet mot dommeren. (Catherine Ivill/AP)

Jeg mener dommere skal spille matchen på lik linje med spilleren. — Endre Olav Osnes, fotballekspert i TV2

– Helt natta

Men er ikke dommerne gode nok som de er?

Debatten har rullet og gått fra før Maradona utførte den berømte «Guds hånd» mot England i VM 1986.

I kjølvannet av den omstridte straffen Danmark fikk mot seg i onsdagens EM-finalen er dommerne satt i sentrum igjen. England-spissen Raheem Sterling falt svært enkelt inne i Danmarks straffefelt, og selv om straffesparket virket tvilsomt valgte dommeren å ikke bruke videodømming.

Det får vitenskapen til å se etter enda flere løsninger. Det er ikke nødvendig bra for fotballen, mener fotballekspert i TV2 og prest Endre Olav Osnes. Han mener utviklingen speiler samfunnet generelt og et haltende menneskesyn.

– Alt skal være så perfekt. Det skal ikke være rom for feil.

Han ser dopingforslaget som enda et forsøk på å gjøre dommere ufeilbarlige.

Selv mener han at dommere kan gjøre feil, og at det er en del av kampen.

– Jeg mener dommere skal spille matchen på lik linje med spilleren, så for meg er forslaget helt «natta». Å dope dommeren er et svakt syn på spillet. Petersen kan ikke ha et særlig levende forhold til fotball, sier han.

Eliteserien fotball 2016:Stabæk-Start (3 - 0) på Nadderud Stadion. TULLETE: Svein-Erik Edvartsen mener forslaget er urealistisk. (Terje Pedersen/NTB)

Dommerekspert har ikke troa

Svein-Erik Edvartsen er tidligere toppdommer i fotball og nå dommerekspert i Nordicbet. Han har heller ingen tro på forslaget fra den danske forskeren.

– Jeg har aldri før hørt om at det er noe tema å dope dommere og jeg har heller ingen tro på det.

Han mener dagens toppdommere er fysisk og mentalt rustet til å håndtere kampene, og at de har et enormt apparat rundt seg. Han mener heller ikke dømmingen har vært dårlig i EM så langt.

– Dømmingen i EM 2020 har generelt vært av aller ypperste verdensklasse, sier han.