Ett skritt nærmere OVF-lov – fortsatt ingen tilgodelapp til kirken

MYE VEDLIKEHOLD: Tidligere riksantikvar Jørn Holme leier Tanum prestegård av OVF. – I mange år har prestegårder vært avhengige av hva presten interesserte seg for og hadde tid til, har han sagt til Vårt Land, og advarte mot at kirken fikk for stor del av ansvaret for å vedlikeholde store prestegårder. (Erlend Berge)