Skjærgårds 2021 avlyses

Sommerens Skjærgårds Music & Mission Festival er avlyst, melder arrangørene i en pressemelding. Stiftelsen skriver at de var avhengige av at gjenåpningen av Norge skulle komme over i gjenåpningstrinn 4 for å kunne innfri publikums forventninger til hva de er, og for å opprettholde sin identitet.

– Da dette i slutten av forrige uke ble klart at ikke kommer til å skje, uteblir også denne sommerens utgave av festivalen, skriver styret, som sier de har ventet så lenge som mulig.

– Det er veldig trist at vi nok en gang må avlyse det som for mange er sommerens høydepunkt, sier festivalsjef Roar Korsæth Eikli.

[ Skjærgårds fylte 40 år i et lager ]

Årets festival var allerede kortet ned til en langhelg, med en lineup bestående av blant andre Gabrielle, boy pablo, Jesus Loves Electro, David André Østby og D ́Sound. Nå blir dette ikke noe av.

Det har vært utfordrende tider for alle som arrangerer sommerfestivaler, og Skjærgårds forteller at også de merker det på kroppen.

– Nok en gang går vi inn i en utfordrende økonomisk periode, men vi er overbevist om at vi kommer sterkere tilbake. Staben og de frivillige er veldig motivert, og vi ser frem til å ta fatt på arbeidet med neste sommers festival, sier Eikli.

Eikli håper kompensasjonsordningene Kulturdepartementet har lansert, som festivalarrangørene kan søke på, kan være med å holde liv i den over 40 år gamle festivalen.

– Vi er veldig takknemlige for at staten gir oss mulighet til å søke om kompensasjon, og vi tror dette skal gjøre at vi også i 2022 kan planlegge festival. Den største utfordringen for oss nå er å nå ut til og aktivere publikummet vårt på nytt. Vi håper at publikum kommer tilbake når vi åpner dørene igjen, og vi lover at vi skal lage et innhold som virkelig er verdt å vente på, avslutter han.

