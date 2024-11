Saken ble først publisert 9. november 2020.

Biskop Kari Veiteberg tar nå til orde for å fjerne «Den lille Bibel» som obligatorisk lesning i starten av kirkelige gravferdsseremonier.

Verset har bare hørt til i liturgien siden 2002, og den gang var det biskopene som foreslo å ta det inn. Det skjedde knapt uten diskusjon, ifølge Knut Erling Johansen, som var generalsekretær i Bispemøtet den gang.

– Det som slår meg når jeg ser gjennom de gamle protokollene, er at det ikke var noen diskusjon rundt forslaget om å ta inn Joh. 3,16. Jeg kan heller ikke huske at det ble et tema. Dette var et forslag som biskopene lanserte, og som gled glatt gjennom, sier Knut Erling Johansen.

Kom fra dåpsliturgien

Han har de siste årene vært domprost i Fredrikstad, men han har også forsket på bruken av Joh. 3,16 i forbindelse med dåp. I 1981 ble det for første gang mulig å ta dette verset med i dåpsliturgien, da som et valgfritt element.

– Dette beredte grunnen for å ta det inn i gravferdsliturgien, mener Johansen, og forklarer hvordan 'den lille Bibel' kom inn i dåpsliturgien:

– I mange kristne kretser blir dette verset forstått som en oppsummering av kristendommen, kristendommens essens om du vil. Og det var nok en tanke om at man sikret den dogmatiske gehalten i dåpsliturgien hvis man tok med dette verset, sier han.

For ‘katolsk’

I 2002, da gravferdsliturgien var oppe til diskusjon, sto kampen om helt andre ting enn 'Den lille Bibel'. Stridsspørsmålene var, ifølge Johansen, om man skulle velsigne gravstedet, og om formuleringen «la oss overgi navn i Guds hender» skulle sies i starten av gravferden.

Mange var skeptiske til dette, deriblant et flertall av biskopene. Argumentet var at døden selv var den endelige overgivelsen i Guds hender, og at luthersk kristendom ikke har hatt noen tradisjon for en slik liturgisk overgivelse. Dette var for 'katolsk' i mange lutherske teologers øyne.

Nemnd for gudstjenesteliv ivret imidlertid for formuleringen, og på Kirkemøtet ble det såkalte overgivelsesmotivet vedtatt.

– Biskopene ville ha inn Joh 3,16 like etter den omdiskuterte formuleringen. Foreslo de dette for å veie opp for 'overgivelsesmotivet'?

– Ja, det kan godt hende at dette var tenkt som en dogmatisk sikring. Når det gled helt problemfritt inn, tror jeg det skyldes at dåpsliturgien hadde beredt grunnen. Også tror jeg mange tenker annerledes om dette i dag. Å si at ett vers inneholder hele kristendommen, er et risikoprosjekt, og særlig blant yngre prester er det i dag mange som utelater dette, sier Johansen.

---

Johannes 3,16

Johannes 3,16 er et vers i Johannesevangeliet i Det nye testamentet i Bibelen.

Verset blir også kalt «Den lille Bibel», fordi det oppsummerer sentrale tanker i kristendommen.

Teksten går slik:

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Verset er obligatorisk lesning i en kirkelig gravferdsseremoni, men mange prester mener det skaper en dårlig ramme for seremonien å snakke om fortapelse. Biskop Kari Veiteberg tar nå til orde for at dette ikke lenger blir et obligatorisk ledd.

---