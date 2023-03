Kim er niesen til USAs 39. president. Lenge var hun Jimmy Carters vikar på søndagsskolen. De siste to årene har det vært jobben hennes fast.

I februar kom meldingen om at 98 år gamle Carter etter flere sykehusopphold hadde bestemt at tiden han hadde igjen av livet, skulle leves hjemme.

– Carter skal motta hospice-behandling hjemme i stedet for ytterligere medisinske inngrep, opplyste Carter-senteret i Atlanta.

Dagen etter at beskjeden kom er en søndag, og den pensjonerte læreren Kim Fuller holder bibeltimen som vanlig. Men det er ikke en vanlig søndag i Maranatha Baptist Church i Plains. Det er en berørt niese snakker om onkelen sin. Søndagsskolen, som er en bibeltime for voksne, streames på nett, og Kims tema er kong David og Salomo.

– Jeg har lyst til å lese en av onkel Jimmys sitater for dere, sier hun etter bibeltimen er ferdig.

For henne er dette et sitat som sier mye om hans syn på liv og tjeneste.

«Jeg har ett liv og én mulighet for å la det betyr noe. Jeg kan velge hva det er. Min tro krever at jeg gjør alt jeg kan, når jeg kan, hvor jeg kan – så lenge jeg kan.»

– Kanskje, når vi tenker på det, er det tid for å sende stafettpinnen videre, sier hun.

– Men jeg aner ikke hvem som kan plukke opp stafettpinnen etter ham.

Alltid bodd i Plains

Bortsett fra fire år som president og en periode som guvernør i Georgia, har Jimmy og kona Rosalynn Carter alltid bodd i Plains. Etter Washington, flyttet de tilbake til huset de bygget i 1961. Og her har de blitt.

De mørke bilene til Secret Service står utenfor huset, som hos alle tidligere presidenter.

– Det er rart med det. Du kan dra til Washington og bli president. Men når du kommer hjem til Plains, er du Jimmy igjen, sa pastoren i baptistkirka i en video.

EN PERIODE: Jimmy Carter blir av mange kalt USAs beste eks-president. Lørdag 18. februar kom meldingen om at han ikke lenger vil ha medisinsk behandling, men tilbringe tiden han har igjen hjemme i huset i Plains. (BOB DAUGHERTY/AP)

Eller Mr. Jimmy, som Michael Dominick og de fleste i Plains kaller ham. Mr. Jimmy og Ms. Rosalynn. Dominick ble innkalt for å gi peanøttstatuen et ferskt strøk med maling da meldingen om Carters hopice-behandling kom i midten av februar. Den nesten fire meter høye statuen ble laget til presidentvalgkampen i 1976 og er et av flere landemerker i byen. Carter var peanøttbonde, så den statuen ga seg selv.





Nesten alle turister stopper for å ta bilde av seg selv foran kjempepeanøtten, som har en glisende tanngard – det brede smilet som alltid har vært Carters varemerke.

Byen forbereder seg på å ta farvel.

Plains, Georgia STATUE: «Den smilende peanøtt»-statuen ble satt opp under Jimmy Carters valgkamp i 1976. Siden da har den stått ulike steder i Plains, og er et av byens turistattraksjoner. Statuen har nettopp fått en ny runde med gulmaling. (Erlend Berge)

– Et skattkammer

Plains er et lite sted, midt på landsbygda i sørstatene, to og en halv times kjøring fra delstatshovedstaden Atlanta, omgitt av jordbruksland, med knapt 700 innbyggere.

Skolen, som Carters niese Kim Fuller gikk på som barn, er nedlagt. Midt i byen ligger den gamle togstasjonen, som var Carters valgkamphovedkvarter i 1976. I dag er det museum. Det er også skolen han gikk på og gården der Carter vokste opp. Billy Carters bensinstasjon er også et museum. Billy var Carters bror og faren til Kim Fuller.

The Jimmy Carter National Historic Site omfatter egentlig hele den lille byen. Plains er som et levende museum for og om Jimmy Carter.

– Hele byen er en nasjonalpark. Denne butikken også!

Philip Kurland smiler og slår ut med armene i butikken Trading Post, som er stapp full av klistremerker, buttons, plakater, bøker, postkort, klær, mynter, nøkkelringer. De har samlet i tiår. Alt handler om tidligere presidenter, både de som tapte og vant, guvernører og andre politikere og samfunnstopper.

Plains, Georgia SKATTKAMMER: Philip Kurland har drevet butikken i Plains i mange år, og er et skattkammer for politisk interesserte. (Erlend Berge)

Hele byen er en nasjonalpark. Denne butikken også! — Philp Kurland, butikkeier i Plains

– Et skattkammer for historisk og politisk interesserte, sier Kurland ubeskjedent.

Veggene er fylt med hyller og bilder, bøker i stabler på gulvet, men Kurland vet hvor alt ligger. Han plukker fram en av yndlingene: Et jakkemerke fra Carter-kampanjen hvor det står «Gimme Jimmy». Amerikanerne er gode på valgslagord og ordspill – både snille og ikke så snille. Her er i butikken finnes alt, fra verdifulle samlegjenstander til kasser med jakkemerker fra ulike valgkamper. De mer sjeldne eller knusbare sakene, står utstilt i montre.

Strømmer til Plains for å hedre Carter

Da Vårt Land besøkte butikken sist høst, var den åpen kun lørdag og søndag. Nå holder de åpent hele tiden. For folk strømmer til Plains. De vil besøke Carters hjemby før han dør.

Plains, Georgia NYTT: Nidkjære ordspill og et mulig presidentvalg i framtida. (Erlend Berge)

– De store fjernsynsselskapene er her selvsagt, men også mange vanlige folk. Jeg tror de vil være i nærheten etter nyheten om Carter, sier Kurland på telefon fra butikken. Da han og kona Ramona flyttet hit for over 20 år siden, trodde han ikke det var mulig at man kunne treffe en tidligere president på gata, i butikken eller hos frisøren.

– En gang jeg var alvorlig syk, kom han på besøk. Han tenkte alltid på andre. Enten det var folk i byen, eller gjennom Habitat for Humanity. En mann med et godt hjerte, mener Kurland.

Plains, Georgia HOVEDKVARTER: Tidligere var dette en jernbanestasjon og depot i Plains. Og Carters valgkamphovedkvarter i 1976. I dag er det et museum, som så mye annet i Plains. (Erlend Berge)

Svingte selv hammeren

Carter blir omtalt som den «beste ekspresidenten i USA», og har brukt livet etter årene i Det hvite hus til å støtte menneskerettigheter, global helsehjelp og jobbe for rettferdige valg gjennom Cartersenteret i Atlanta. Han har også støttet renovering av 4.300 hus gjennom den frivillige organisasjonen Habitat for Humanity.

Ofte ble Carter sett med snekkerbelte og hammer selv. Han var en vanlig mann.

I Kurlands butikk er det selvsagt Carter-effekter som er mest populært. Men like bak følger Ronald Reagan. Philip Kurland har en klar mening om hvorfor: Uansett om du var enig med ham eller ei, han fikk deg til å føle det bra å være amerikaner.

Reagan vant presidentvalget i 1981, og dermed ble det kun én periode for Carter.

– Så er det jo sånn da, at jo lenger vi går tilbake, jo bedre blir det. Alt virker lettere og bedre når tiden har lagt et slør over hvordan det egentlig var. I dag snakker vi om det polariserte USA. Jeg mener det var enda verre under Vietnamkrigen, sier Kurland.

Så godt som alle kundene hans er turister og andre tilreisende. Årlig kommer rundt 70.000 til Jimmy Carters Plains.

JOBBER: Jimmy og Rosalynn Carter hånd i hånd – på vei til et byggeprosjekt i 2018. (Robert Franklin/AP)

– Høytidsstund å gå til valglokalet

Kim Fuller og ektemannen Mark går tur i stille gater. Det er oktober 2022, og mellomvalget i USA er bare dager unna. Kim er bekymret for det hun mener er en stadig større avstand mellom politikere og vanlige folk.

– Vi må ha kontakt med dem som styrer. Vi må være en del av løsningen, og forsikre oss om at vi blir hørt, sier Carters niese til Vårt Land.

Hun mener det var annerledes før.

Plains, Georgia KIRKA: Maranatha Baptist Church i Plains. Her har Jimmy Carter vært søndagsskolelærer og kona Rosalynn diakon. (Erlend Berge)

– Jeg vokste opp i en politisk familie, og det var en viktig tradisjon og en høytidsstund at alle gikk for å stemme sammen. Nå snakker vi nesten ikke politikk lenger.

Kim Fuller er direktør for «Friends of Jimmy Carter Foundation», og er på vei for å sjekke at alt står bra til med blomsterhagen for sommerfugler som ligger midt i byen. Det er for den den utrydningstruede Monarch-sommerfuglen, en av Ms. Rosalynns lidenskaper. Kim Fuller passer på nå når Rosalynn Carter ikke kommer seg så mye ut lenger. Den tidligere førstedamen grunnla Carter-senteret sammen med ektemannen.

– Det siste året har de ikke vært så mye utenfor huset, sier Kim Fuller.

Han fulgte med, alltid engasjert. Og han var den beste søndagslæreren — Kim Fuller om onkelen Jimmy Carter

Plains, Georgia BURSDAG: Jimmy Carters 98-årsdag markeres i butikkvinduet til Philip Kurland. (Erlend Berge)

– Ikke så lang kø når det er meg

Etter mange år som vikar for onkelen sin, ba Jimmy Carter henne ta over for godt i 2021. Da var han 96 år. Da Carter selv holdt sine bibeltimer, var det kø fra tidlig morgen for å få en av de 400 plassene i kirka. Folk kom langveisfra for å høre den tidligere presidenten preike på søndagsskolen for voksne.

– Men det er ikke kø når det er meg, smiler Kim Fuller. Hun husker godt første gangen hun var vikar, og de skuffede blikkene fra den stappfulle kirka, da de skjønte det var henne, ikke Carter, som skulle ha søndagsskolen.

Selv om Jimmy Carter ga seg som søndagsskolelærer som 96-åring, fulgte han fremdeles med. Både han og kona så på overføringene på internett, og onkel Jimmy kommenterte etterpå, enten på telefon eller e-post.

– Han fulgte med, alltid engasjert. Og han var den beste søndagslæreren, sier hun.

Plains, Georgia HOVEDGATA: Plains har knapt under 700 innbyggere, og ligger to og en halv times kjøring fra hovedstaden Atlanta. (Erlend Berge)

– Vi må jobbe for å bli bedre mennesker

Bak disken i Plains Trading Post har Philip Kurland nettopp avsluttet et intervju med en fransk TV-stasjon, da vi ringer. Dagen før banket journalister fra Spania på. Så et par direktesendinger på ulike amerikanske nyhetskanaler. Kurland er et ettertraktet intervjuobjekt akkurat nå.

– Hva tenker du nå, hva blir den viktigste arven etter Jimmy Carter?

– Det er like enkelt som det er vanskelig. Alle må jobbe hardere for å bli bedre mennesker, og gjøre gode noen flere gode gjerninger, rett og slett.

Kurland mener at selv om det blir trist når Carter dør, vil det også bli en feiring av et liv «well done».

– Jeg ville understreke hans vennlighet. Og hvor vanlig var, og det flotte liv han har levd. Han er en mann av folket.

