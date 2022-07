Han gjorde militær disiplin til trening for sjelen

PILEGRIM: Kristne i hele verden omfavner i dag et treningsprogram for sjelen, skapt av en spansk adelssønn og soldat for 500 år siden. Nå kan du gå pilegrim i fotefaret til jesuittenes grunnlegger – men vær forberedt på å måtte sove under stjernene.