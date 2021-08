Klimaendringer er dårlig nytt for misjonslandene

Madagascar Hunger Men dig for water in the dry Mandrare river bed, in Fenoaivo, Madagascar, Monday, Nov. 9, 2020. As a consequence of three straight years of drought, along with historic neglect by the government of the remote region as well as the COVID-19 pandemic,1.5 million people are in need of emergency food assistance, according to the U.N. World Food Program.(AP Photo/Laetitia Began) REGNMANGEL: Flere brønner har tørket inn og store deler av befolkningen på Madagaskar lider av hungersnød. Klimaendringer kommer mest sannsynlig til å by på flere problemer for den afrikanske øya, i følge rapporten til FNs klimapanel. (Laetitia Began/AP)