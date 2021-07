Kaller strategiplanen for kjønn og likestilling kirkens best bevarte hemmelighet

KVINNELIGE PRESTER ER I EN "QUEER ROLLE": Merete Thomassen bruker begrepet queer som opprinnelig refererer til alt annet enn heterofil, om kvinnelige prester. Presterollen tilhører opprinnelige mannen, og hun mener man fortsatt må jobbe for at denne rollen aksepteres som like naturlig for en kvinne som en mann. (Alf Simensen)