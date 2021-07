Norsk kirkeleder hardt ut mot Finland: – Et hårreisende angrep på trosfriheten

Torkild Masvie OPPRØRT: – Vi har et nordisk naboland som går i retning av å begrense tros- og ytringsfriheten, sier Torkild Masvie i kirkesamfunnet Den lutherske kirke i Norge. Han mener det er «uhyre alvorlig» at innbyggere i Finland blir straffeforfulgt for å ytre seg om egen kristen tro. (Tuva Skare)