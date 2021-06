Tysk kardinal får ikke lov av paven til å gå av

67 år gamle Marx, som er erkebiskop for München og Freising, er ikke selv anklaget for å ha misbrukt noen. Han skrev imidlertid til paven at hans avgang dreier seg om noe annet.

– Det handler om å dele ansvaret for den katastrofen som seksuelt misbruk, begått av kirkens menn, har utgjort gjennom de siste tiårene, skrev Marx.

[ Ber om å få tre av som erkebiskop ]

Torsdag skrev imidlertid pave Frans i et brev at han ikke godtar søknaden om å gå av.

Marx er en av Tysklands mest innflytelsesrike katolske geistlige, og han ble utnevnt til kardinal i 2010.