Ute i verden er han misjonær for Misjonssambandet. I sine egne kanaler deler han flittig sine meninger.

– Dette er definitivt høyreekstremt og konspiratorisk tankegods, sier ekstremistekspert Sindre Bangstad til Dagen.

I en større sak har Dagen dokumentert misjonæren sin aktivitet på sosiale medier, samtidig som han er NLM-utsending.

Politikk, innvandring og islam

På sin egen Facebook deler misjonæren sine meninger om norsk politikk, innvandring og islam.

«Vi må stanse innvandringen og repatriere hundretusener av nylige innvandrere», skriver han blant annet. I en annen kommentar om innvandring skriver han: «Dette er et dypt landssvik [ …] den systematiske ødeleggelsen av våre foreldre og besteforeldres arv [ …] tusenvis av år med kulturell, historisk, politisk og etnisk kontinuitet.»

I et annet innlegg på sosiale medier skriver misjonæren «hvilket annet ord enn landssvik beskriver dagens situasjon?», og sikter til statsminister Jonas Gahr Støre sin Eid-hilsen.

Vårt Land har vært i kontakt med misjonæren som sier han ikke ønsker å kommentere saken.

NLM svarer

I en e-post til Dagen skriver leder i NLM Utland Hans Arne Sanna at:

– Vi er ikke enige med alle våre utsendinger, men der må vi ha rom for ytringsfriheten – men ikke på bekostning av sikkerhet og tjenesten. Den balansen er viktig å finne for oss, men kan også være krevende. Her gjøres det vurderinger ut fra den lokale konteksten».

Hans Arne Sanna, leder NLM utland. (Ingvild Kessel)