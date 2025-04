Ingen flere biskoper sier ja til Israels-boikott

– Jeg er opprørt over at krigen fortsatt pågår. Men jeg tror vi har betydelig større muligheter til å påvirke i fredelig retning gjennom dialog og ved å bevare åpne linjer til begge parter, sier Jan Ottor Myrseth, biskop i Tunsberg bispedømme.

Til nå har nesten 450 personer skrevet under på et opprop som organisasjonen Sabeel Kairos Norge kaller et kirkelig opprop for rettferdig fred. Oppropet tar til orde for en generell boikott av Israel, og oppfordrer spesifikt Den norske kirke og andre norske kirkesamfunn og kirkelige aktører til å gå gjennom sine investeringer og innkjøpsrutiner «for å sikre at kirkelige aktører ikke bidrar til okkupasjon, apartheid eller de grusomhetene som det palestinske folket utsettes for».

Blant de som til nå har skrevet under, er biskop i Sør-Hålogaland Svein Valle. Men en ringerunde Vårt Land har gjennomført, viser at ingen andre biskoper i Den norske kirke til nå har bestemt seg for å skrive under oppropet.

Splittet bispekollegium

Men en ringerunde Vårt Land har gjennomført, viser at ingen andre av de 12 biskopene i Den norske kirke har planer om å skrive under oppropet. Bare to biskoper, Ingeborg Midttømme i Møre bispedømme og Sunniva Gylver i Oslo bispedømme, har ikke svart på Vårt Lands spørsmål.

Det er imidlertid 110 prester og et par proster som har skrevet under oppropet, i tillegg til tre tidligere biskoper, Kari Veiteberg, Solveig Fiske og Atle Sommerfeldt. Blant andre profilerte underskrivere har Berit Hagen Agøy, tidligere generalsekretær i Mellomkirkelig råd og Sturla Stålsett, som er påtroppende rektor ved MF vitenskapelig høyskole også gitt sin støtte til dokumentet.

Biskopen i Tunsberg synes det er uproblematisk at biskopene i Den norske kirke ikke står samlet i saken.

– Det har jeg ikke store anfektelser med. Det er et veldig vanskelig spørsmål, og jeg forstår godt frustrasjonen og engasjementet til de som vil boikotte. Men selv tror jeg ikke det er et virkemiddel vi kan sette vår lit til, hverken som kirke eller som vestlig makt, sier Myrseth.

Vil kritisere, men ikke signere

En av de kirkelige stemmene som har engasjert seg for jøder i Norge, som etter 7. oktober har opplevd en mer polarisert situasjon, er Kari Mangrud Alvsvåg, biskop i Borg bispedømme.

Hun gikk blant annet ut mot artisten Magdi i bandet Karpe i fjor, fordi han i en 17.-mai-tale sa at han «forbanner det israelske flagget».

– Jeg har ingen planer om å signere, men tenker at vi skal fortsette å kritisere Israels krigføring, og det gjør vi med kirkene i Palestina, sier hun.

– Jeg ønsker å arbeide for god dialog her hjemme, sier biskopen samtidig.

Anne Lise Ådnøy i Stavanger er også tydelig på hvorfor hun ikke vil boikotte.

– Jeg ønsker ikke å såre våre jødiske venner i Norge og ønsker å ha en mulighet for samtale.

Og i nabobispedømme Bjørgvin, mener biskop Ragnhild Jepsen at boikott kan stenge døren for en løsning på konflikten.

– Jeg mener at Israel bryter med folkeretten, og vi har knapt sett en så umenneskelig krigføring, men Hamas må også legge ned våpnene og vi må arbeide for en tostatsløsning, sier hun.