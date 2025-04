Biskop ber Den norske kirke boikotte Israel

Over 100 prester har signert, skrev Vårt Land nylig. De ber Den norske kirke om å boikotte Israel for å unngå støtte til «okkupasjon» og «apartheid».

Blant kirkens biskoper er biskop Svein Valle i Sør-Hålogaland den eneste som har signert.

– Det er legitimt å boikotte staten Israel, sier han.

Valle mener situasjonen er helt fastlåst, og at det derfor er nødvendig med en boikott. Han sier en må reagere på det staten Israel nå gjør langs Gazastripen.

Kirken er offisielt imot boikott

I fjor ble det lagt frem en rapport om Den norskes forhold til jøder og jødedom. Foranledningen var at dialogen mellom DNK og Det mosaiske trossamfund hadde stoppet opp.

Rapporten forteller at Den norske kirke er imot en generell økonomisk, kulturell eller akademisk boikott av Israel, men at kirken støtter boikott av okkuperte landområder.

Det er altså en generell boikott oppropet tar til orde for.

– Har du tatt opp denne sakene i bispemøtet, Valle?

– Nei, det har jeg ikke. Dette er en signatur jeg står for selv og er ingen stor sak for meg.

– Hva tenker du om at du er den eneste biskopen som har signert?

– Det må de andre biskopene svare for.

Utvalget som leverte rapporten understreker at det er forskjell på en generell boikott av staten Israel, og på boikott av virksomheter av varer fra de okkuperte områdene. «Uansett er det avgjørende at Kirken målbærer samme prinsipper i forhold til andre stater som i forhold til Israel», skriver utvalget.

– Boikotter du også andre land?

– Vi som nasjon boikotter Russland, og det er jeg en del av, sier biskopen.

---

Kirkelig opprop for fred

I et opprop fra organisasjonen Sabeel Kairos Norge, som beskriver seg selv som «et nettverk som støtter palestinske kristne», oppfordrer de til boikott av Israel. De mener Den norske kirke og andre kirkesamfunn bør ha en «gjennomgang av investeringer og innkjøpsrutiner for å sikre at [de] … ikke bidrar».

Over 400 har signert, blant dem over 100 prester.

Biskop Svien Valle er eneste sittende biskop som signert, men også de tidligere biskopene Atle Sommerfelt, Solveig Fiske og Kari Veiteberg har skrevet under.

---

Rabbiner svarer

Selv om Det Mosaiske Trossamfund ikke representerer staten Israel, har landet vært en av grunnene til gnisninger mellom dem og Den norske kirke.

I 2021 gikk rabbiner Joav Melchoir hardt ut mot de tolv biskopene i et innlegg i Vårt Land, med tittelen «Biskopene heller bensin på hat-bålet». Ensidig kritikk og demonisering av Israel gjorde dialogen vanskelig, skrev han.

Joav Melchior feirer høytiden Pesach når Vårt Land ringer. Han reagerer på bruken av ordet «folkemord» i oppropet.

«Tiden er overmoden for å ta avstand fra all aktivitet som bidrar til det pågående folkemordet», skriver Sabeel Kairos Norge i oppropet.

– Det gjør meg lei meg. Vi lever trolig på helt ulike planeter. Bruken av ordet er en stor del av problemet, sier han, og legger til at det gjør dialog vanskelig.

– Spørsmålet bør være om vi er opptatt av å brenne broer eller skape fred, sier rabbineren.

Samtidig understreker han at dette er noe én biskop, og ikke alle biskopene har signert på.

Joav Melchior er rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. (Synne Folstad Moen)

– Hva tror du et krav om boikott vil bety for videre dialog, Valle?

– Det er viktig å påpeke at vi står 100 prosent med Det Mosaiske Trossamfund i kampen mot antisemittisme og at de skal være ivaretatt som en minoritet, sier biskopen.

Signerer ikke

Preses Olav Fykse Tveit oppfatter ikke at oppropet er rettet mot jøder i Norge eller at de kan ta ansvar for krigføringen i Gaza.

– Den norske kirke er opptatt av at det man mener om krigføringen i Gaza, ikke er det samme som relasjonen til jødene i Norge, sier han.

Fykse Tveit Preses Olav Fykse Tveit under en markering utenfor Stortinget drap på sivile i krigen i midtøsten. (Foto: Kristin Knutsen )

Han legger også til at en biskop kan skrive under, men må da stå for signaturen sin selv. Personlig kommer ikke Fykse Tveit til å signere.

– Har jeg noe å melde, vil jeg heller si det selv, men denne krigføringen og bruddene på folkeretten er så alvorlig at jeg forstår at man velger sterke måter å uttrykke det på, sier han.

Kritisk til språkbruk

Jarle Råmunddal er generalsekretær i Israelsmisjonen. Han har lest oppropet og reagerer på språkbruken.

– Jeg opplever at det er en språkbruk som ikke inviterer til dialog og samtale.

Jarle Råmunddal, generalsekretær i Israelsmisjonen, tror oppropet skaper avstand. (Kjell Tore Hauge Myre / Kolon Media)

Han tror oppropet betyr lite for dem som sitter med makten i Israel, men har noe å si for hvordan vi snakker om konflikten i Midtøsten her til lands.

– Ord som «apartheid», «boikott» og «folkemord» skaper avstand, sier han og legger til:

– Jeg håper at kirken kan bidra til å skape fred og forsoning, i en situasjon og debatt som alle vil si er svært komplisert og vanskelig.