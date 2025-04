– Vi som står bak dette initiativet har et genuint ønske om å ha et kirkesamfunn som inkluderer homofile. Misjonskirken åpner i dag for samvittighetsfrihet i lære spørsmål som dåp og nattverd. Vi mener dette også bør gjelde i spørsmålet om homofilt samliv, sier Vigleik Winje.

Sammen med om lag 130 andre personer med tilknytning til Misjonskirken Norge, står han bak et brev som nylig ble sendt til hovedstyret i kirkesamfunnet.

Der kommer de med en todelt anmodning:

De ber hovedstyret om å revurdere sin tilslutning til den mye omtalte «Felleskristen erklæring om kjønns- og seksualitetsmangfold». (Se faktaboks)

Videre ber de om å starte en bred demokratisk prosess om hvorvidt homofilt samlevende kan være medlemmer i menigheter på lik linje med andre.

Noen av underskriverne har mandag skrevet et innlegg i Vårt Land hvor de utdyper synspunktene sine. Kurt Mosvold, Ingunn Folkestad Breistein og Rita Nottveit er blant innleggsforfatterne.

---

Felleserklæringen

15. oktober 2024 lanserte 31 norske kirkesamfunn og kristne organisasjoner en felleskristen erklæring om kjønns- og seksualitetsmangfold. I dag teller listen 60 enheter.

Blant de som har sluttet seg til erklæringen finner man Pinsebevegelsen i Norge, Norsk katolsk bisperåd, Norsk Luthersk Misjonssamband og Ungdom i Oppdrag.

I erklæringen advares det blant annet mot å undervise barn og unge om at det finnes mer enn to kjønn eller at kjønn er flytende, og det slås fast at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne.

Flere har stilt seg kritisk til erklæringen, blant andre preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Han har uttalt at han håper ingen menigheter i DNK slutter seg til erklæringen.

---

Håpet på bredere prosess

Misjonskirken Norge har i dag et såkalt klassisk syn på ekteskapet og mener det er forbeholdt én mann og én kvinne. Homofilt samlevende kan derfor ikke være medlem av lokale menigheter. Senest i 2023 stadfestet ledelsen i kirkesamfunnet dette synet.

Spørsmålet hadde da vært jobbet med i Predikant- og menighetsrådet (PMR), som er et rådgivende organ for teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål. Hovedstyret stilte seg bak vurderingene.

Winje forteller at flere i kirkesamfunnet, inkludert ham selv, hadde håpet at spørsmålet skulle bli gjenstand for en bredere prosess. I stedet opplevde de at samlivsteologien ble ytterligere stadfestet da hovedstyret i november i fjor valgte å underskrive den mye omtalte «Felleskristen erklæring om kjønns- og seksualitetsmangfold».

I erklæringen advares det blant annet mot å undervise barn og unge om at det finnes mer enn to kjønn eller at kjønn er flytende, og det slås fast at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne. Til sammen 60 kristne organisasjoner og trossamfunn står i dag bak listen som ble lansert i fjor høst.

«Hard og fordømmende»

– Mange av oss følte oss fremmedgjorte da hovedstyret signerte den felleskristne erklæringen, for det er en teologi og kommunikasjonsform som flere av oss ikke står for, forteller Winje.

Blant annet mener de at kommunikasjonsformen til erklæringen «blir reduksjonistisk, hard og fordømmende».

Sammen med en trosfelle i Haugesund, hvor han selv er fra, tok han initiativ til å forfatte brevet som nylig ble sendt til hovedstyret.

«Dette er et forsøk på å gi Misjonskirken Norge en anledning til å samle oss som kirkesamfunn. For noen av oss har nemlig MKN sin tilslutning til felleserklæringen gjort at vi er nødt til å vurdere vårt medlemskap i trossamfunnet. Vi representerer ikke nødvendigvis ett felles samlivsteologisk ståsted, men har et behov for å sende et felles signal til MKN», heter det i brevet som Vårt Land har sett.

– Vi har i dag en rekke homofile som er aktive rundt omkring i våre menigheter. Noen av de er i familie med oss, noen er venner. For oss er dette en viktig solidaritetshandling for å vise at vi står sammen med dem, sier Winje.

– Inkluderende ståsted

I tillegg til å trekke sin tilslutning til erklæringen, håper underskriverne at hovedstyret følger opp med «en inkluderende prosess hvor det er rom for meningsbrytninger og utforsking av teologiske ståsted, og starter opp en involverende diskusjon om hvorvidt vi som kirkesamfunn kan romme ulik samlivsteologi», skriver de.

Winje erkjenner at samlivsspørsmålet stikker dypt for flere av dem som holder fast ved det tradisjonelle ekteskapssynet.

– Ved å stille spørsmål ved det tradisjonelle standpunktet, er man redd for å rokke ved Bibelens autoritet.

Desto viktigere synes han det er å vise fram det han mener er et fullgodt teologisk alternativ.

– Vi må vise fram det mangfoldet av teologiske innganger som tross alt finnes til spørsmålet. Det går an å ha et konsistent teologisk standpunkt med forankring i Bibelen, være trygg på sin tro og lande på et inkluderende ståsted, sier han.

Winje viser til at medlemmer i Misjonskirken Norge i dag har samvittighetsfrihet i spørsmål som gjelder dåp og nattverd.

– Det mener jeg også er mulig i spørsmålet om homofilt samliv.

SVARER: «På tross av visjonen om å være «rotfestet, raus og relevant», er Misjonskirken Norge (MKN) blant de strengeste kirkesamfunn i Norge når det gjelder homofilt samlevende», skrev flere innsendere i et innlegg. Nå svarer Siri Iversen, generalsekretær i Misjonskirken Norge. (Herman Frantzen)

– Lyttende holdning

Generalsekretær i Misjonskirken Norge, Siri Iversen, har tirsdag sendt Vårt Land et leserinnlegg om brevet til hovedstyret og det publiserte innlegget i avisen.

Hun skriver blant annet at hun opplever det «som et uttrykk for et ekte og engasjert ønske om å styrke fellesskapet i Misjonskirken Norge – og for å bidra til at våre menigheter skal være åpne og inkluderende.»

«Det er et engasjement jeg deler», skriver Iversen.

Hun påpeker at grundige vurderinger lå til grunn for hovedstyrets beslutning om å signere den felleskristne erklæringen.

«Det var ikke en selvfølge at vi skulle signere, noe vi også kommuniserte da tilslutningen ble offentlig. Vi erkjenner at erklæringen ikke fanger opp alle nyanser», skriver hun.

«Likevel mente Hovedstyret, og mener fortsatt, at erklæringen i hovedsak uttrykker det som har vært den overordnede forståelsen Misjonskirken Norge har hatt i disse spørsmålene: At ekteskapet er en ordning for mann og kvinne, og at den biologiske forståelsen av kjønn må være utgangspunktet», heter det i innlegget.

Hun opplyser at kirkesamfunnet er i gang med en bred og omfattende prosess hvor det blant annet medlemskap skal drøftes. I dette arbeid er alle menigheter invitert til å delta. «Dette er et arbeid vi ønsker å gå inn i med åpenhet, tillit og lyttende holdning», skriver hun.