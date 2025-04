2,6 millioner kroner er innvilget fra Normisjon til 15 misjonærbarn. Det melder organisasjonen på egne nettsider.

– Dette er misjonærbarn som har bodd år av sin barndom på våre internatskoler og blitt utsatt for store belastninger der, forteller personalleder Else Kari Bjerva i en pressemelding.

– Jeg er redd mange i misjons-Norge ikke har orket å ta inn over seg hvor mange misjonærbarn det er som har hatt det fryktelig vondt, sier generalsekretær i Normisjon Kjetil Vestel Haga.

Han sier at han ikke er overrasket over at misjonærbarn har hatt det tøft.

Arbeidet fortsetter

Bjerva forteller at arbeidet ikke er ferdig:

– Vi vil arbeide for å få fram et så tydelig bilde som mulig av det som har skjedd i vår historie og hvordan vi kan ta ansvar for det.

Hun sier at muligheten for å søke om økonomisk oppreisning, bare er ett av flere tiltak i dette arbeidet. Hun fremhever også muligheten for å få dekket kostnader til sjelesorgsamtaler eller terapi.

– 15-20 misjonærbarn med bakgrunn hos oss i Normisjon har så langt tatt imot dette tilbudet, forteller hun.

Vårt Land har tidligere skrevet om at misjonærbarn tilknyttet Misjonssambandet har fått utbetalt erstatning.

Saken oppdateres.