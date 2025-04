Ny vending for trossamfunnet til Misjonssambandet: Kan miste registreringen

– Dette kommer overraskende på oss og er alvorlig for oss. En ting er hva det utgjør i tilskudd, men dette vil få konsekvenser for våre over 1600 medlemmer sier Espen Hetland, daglig leder i NLM Trossamfunn.

Vårt Land kunne i november i fjor melde at Statsforvalteren vil undersøke om det er grunnlag for å nekte statstilskudd til trossamfunnet til Misjonssambandet, også kalt NLM Trossamfunn. De mener trossamfunnet kan ha brukt offentlige midler i strid med trossamfunnsloven.

Statsforvalteren har foreløpig ikke konkludert i saken. I stedet har det nå skjedd en ny vending i saken:

NLM Trossamfunn har fått varsel om at de kan miste den offentlige registreringen som trossamfunn, ifølge et brev som Statsforvalteren sendte til trossamfunnet tirsdag.

«For å kunne opprettholde den offentlige registreringen som et trossamfunn vil det være nødvendig at NLM Trossamfunn har egne aktiviteter og tilbud for sine medlemmer», skriver Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Uten registrering kan ikke trossamfunnet kreve statstilskudd for sine medlemmer. Bare registrerte trossamfunn kan søke om vigselsrett.

NLM Trossamfunn har tidligere i år krevd statstilskudd for 1634 medlemmer for 2025.

Har sendt penger til regionene

NLM regnes som Norges største misjonsorganisasjon og består av omkring 2500 foreninger og lag over hele landet. Tilbudene benyttes av mennesker på tvers av kirkesamfunn.

Men for NLM’ere som ikke er medlem i noe trossamfunn, har organisasjonen siden 2015 kunnet tilby en kirkerettslig tilhørighet gjennom NLM trossamfunn.

I praksis betyr ikke dette annet enn at man er NLM’er «på papiret».

Trossamfunnet tilbyr nemlig ingen egen aktivitet for medlemmer. I stedet blir de «ivaretatt gjennom Misjonssambandets lokale eller regionale arbeid. Det gjelder for eksempel dåp, nattverd, trosopplæring, undervisning, forkynnelse, konfirmasjon, vigsler og begravelse», heter det på nettsiden til trossamfunnet.

For trossamfunnet har det derfor vært naturlig å sende det årlige statstilskuddet til de ulike regionene i organisasjonen, fordelt etter antall medlemmer.

Det er denne bruken av penger Statsforvalteren ser nærmere på i den nevnte undersøkelsessaken som ble opprettet i høst.

Statstilskudd kan «brukes til å dekke et vidt spekter av utgifter i forbindelse med trossamfunnets egen religiøse virksomhet», har Statsforvalteren påpekt. Aktivitetene må imidlertid skje i regi av trossamfunnet.

– Ikke i samsvar med gjeldende bestemmelser

Men Statsforvalteren ser nå at enda mer grunnleggende kriterium må på plass: Trossamfunnet må altså tilby egne aktiviteter til sine medlemmer.

«Dette er også nødvendig for at grunnlaget for årsrapporten skal bli riktig slik at Statsforvalteren blir i stand til å utøve sitt tilsyn også på dette området. Det vil altså ikke være i samsvar med gjeldende bestemmelser å sette ut denne delen av virksomheten til moderorganisasjonen, Norsk Luthersk Misjonssamband», skriver Statsforvalteren i brevet som ble sendt ut tirsdag.

Ifølge Statsforvalteren «var det ingen opplysninger som tydet på at trossamfunnet ikke hadde egne aktiviteter» da de søkte om registrering i 2022. «Vi anså derfor at dette vilkåret også var oppfylt, da vi fattet vedtak (...) om å registrere NLM trossamfunn», skriver de.

Statstilskudd på vent

Statsforvalteren har gitt NLM Trossamfunn anledning til å uttale seg til varselet og rette opp i forholdet. Fristen er satt til 27. mai.

De opplyser at de vil avvente videre behandling av søknader om godkjenning av vigslere og krav om statstilskudd for 2024.

De venter også med å behandle undersøkelsessaken til de har fått en «en endelig avklaring på vilkårene i denne registreringssaken», skriver Statsforvalteren.

– Er det aktuelt for NLM Trossamfunn å tilby egne aktiviteter til deres medlemmer?

– Det er noe vi nå må vurdere. Det stemmer at trossamfunnet ikke har egne aktiviteter, men Misjonssambandet har jo det, sier Espen Hetland, daglig leder i NLM Trossamfunn.

Allerede nå ser de at flere kommende brudepar vil bli berørt av saken, ifølge ham. NLM Trossamfunn har nylig søkt om registrering av fire vigslere. De som hadde planlagt å bli viet av dem må må enten benytte seg av borgerlig vigsel eller vigsel i Den norske kirke for å få ekteskapet godkjent. De vil også kunne bli viet av en av deres allerede 16 godkjente vigslere, ifølge Hetland.

– Vi har et bryllup i mai som blir direkte berørt, men også de som kommer til sommeren vil bli påvirket av dette, sier han.

Hetland har ikke tall på hvor mange par som blir berørt.

---

Misjonssambandet

Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---