– Vi blir overrasket dersom bruken vår av statstilskudd viser seg å ikke være lov. Vi har spilt med åpne kort hele tiden, sier Ketil Jensen, leder for NLM Norge.

Vårt Land har fått innsyn i et ferskt brev der Statsforvalteren varsler at de ser behov for «å undersøke om det er grunnlag for å nekte statstilskudd» til trossamfunnet til Misjonssambandet.

Slik Statsforvalteren ser det, kan trossamfunnet ha brukt offentlige midler i strid med trossamfunnsloven. De varsler derfor undersøkelsessak mot dem.

Det er Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus som skal gå trossamfunnet nærmere etter i sømmene.

Sender statstilskudd til organisasjonen

NLM regnes som Norges største misjonsorganisasjon og består av omkring 2500 foreninger og lag over hele landet. Tilbudene benyttes av mennesker på tvers av kirkesamfunn.

Men for NLM’ere som ikke er medlem i noe trossamfunn, har organisasjonen siden 2015 kunnet tilby en kirkerettslig tilhørighet gjennom NLM trossamfunn.

I praksis betyr ikke dette annet enn at man er NLM’er «på papiret».

Trossamfunnet tilbyr nemlig ingen egen aktivitet for medlemmer. I stedet blir de «ivaretatt gjennom Misjonssambandets lokale eller regionale arbeid. Det gjelder for eksempel dåp, nattverd, trosopplæring, undervisning, forkynnelse, konfirmasjon, vigsler og begravelse», heter det på nettsiden til trossamfunnet.

For trossamfunnet har det derfor vært naturlig å sende det årlige statstilskuddet til de ulike regionene i organisasjonen, fordelt etter antall medlemmer. I fjor mottok NLM Trossamfunn nærmere 2 millioner kroner i statstilskudd for sine 1352 medlemmer.

Men av Statsforvalteren blir denne praksisen nå problematisert.

[ Normisjon vil opprette trosamfunn, men bremses av staten: – Kan få store konsekvenser ]

---

Misjonssambandet

Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---

– Skal bruke statstilskuddet selv

Ifølge Statsforvalteren kan tilskuddet «brukes til å dekke et vidt spekter av utgifter i forbindelse med trossamfunnets egen religiøse virksomhet».

Aktivitetene må imidlertid skje i regi av trossamfunnet, understreker de.

«Trossamfunn skal også bruke statstilskuddet selv, og kan ikke overføre tilskuddet til andre organisasjoner eller formål i Norge», heter det i brevet som Statsforvalteren har sendt til NLM.

Men dette er altså ikke praksis i trossamfunnet til NLM, bemerker Statsforvalteren.

«Innsendt regnskap for 2023 viser at 1 810 327 kroner av statstilskuddet på 1 918 488 kroner er overført til Misjonssambandet for utførte tjenester. Det er videre opplyst om at midlene går til lønnsmidler for ansatte i Misjonssambandet. Disse utfører tjenester for NLM Trossamfunns medlemmer», skriver de.

Statsforvalteren opplyser at Misjonssambandet ikke er et registrert trossamfunn etter trossamfunnsloven.

De mener derfor det er nødvendig «å undersøke hvorvidt tilskuddet er brukt i tråd med trossamfunnsloven § 5 andre ledd.»

«Det er uklart for oss om organisering av NLM Trossamfunn oppfyller lovens krav til aktivitet, og om bruken av tilskudd er i tråd med lovens forutsetninger», skriver de, og ber trossamfunnet om å redegjøre for sitt syn på saken.

Vi vet at andre trossamfunn har en liknende modell som oss — Ketil Jensen, leder for NLM Norge

– Kan få konsekvenser for flere

Ketil Jensen, leder for NLM Norge, sier at han har forståelse for at Statsforvalteren ønsker hvordan trossamfunn bruker statlige midler. Men han stiller seg undrende til at praksisen deres nå blir problematisert.

– Vi har ikke oppfattet at trossamfunnsloven er blitt endret på en slik måte at vår praksis plutselig ikke skulle være lovlig, sier han.

– Har dere tidligere fått signaler om at praksisen deres kan være ulovlig?

– Nei, tvert imot. Vi har jo fått årlig statstilskudd og har rapportert for bruken, og har ikke hatt grunn til å tenke noe annet.

Jensen opplyser at de nå jobber med et skriv der de vil redegjøre for sitt syn til Statsforvalteren.

– Vil flere trossamfunn kunne rammes dersom dere ikke får medhold i saken?

– Vi vet at andre trossamfunn har en liknende modell som oss, og derfor ser jeg ikke bort ifra at det kan det få konsekvenser for flere.

[ Skal granske Det almindelige samfund – setter statstilskudd på vent ]