Trekker bok etter kommentarer om Holocaust

Boka Kjerringer mot strømmen: For vitenskap, demokrat og ytringsfrihet skulle etter planen lanseres denne våren. Det blir det ikke noe av.

Det melder Dagen.

Redaktør i Medvit Forlag, Anne Kalvig, skriver på Facebook at forlaget har besluttet å ikke lansere den planlagte boken. Kalvig er også eier av forlaget.

– Som følge av hendelsene den siste uken har vi besluttet å stanse utgivelsen av boka, skriver Marianne Brattgjerd, en bidragsyter, på sin Facebook.

Ottosen-kontrovers

Valget om å ikke publisere er basert på kommentarene til Kari Jaquesson om Holocaust. Dette bekrefter Brattgjerd i sitt kommentarfelt på Facebook.

I en kommentar hos Dagen gikk Espen Ottosen ut mot Jaquesson sine kommentarer om Holocaust, og at hun skulle lansere boken Kjerringer mot strømmen på Litteraturhuset. Ottosen skrev om at Jaquesson har fornektet utryddelsen av jøder i Europa under 2. verdenskrig, og at man derfor burde ta avstand.

I et svar argumenterte Jaquesson for at Ottosen brukte «holocaust-fornektelse» som en virkemiddel for å sverte meningsmotstandere.

Boka skulle etter planen å som mål å «utfordre kjønnsforståelsen i dagens samfunn». Redaktør Kalvig skriver på Facebook at hun beklager til alle som har gledet seg til boka.

Både Kalvig og Brattgjerd er medforfattere på boka, som nå er trukket.