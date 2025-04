Reagerer på bispenominasjon: – En skandale

– Det er en skandale og et tap for kirken, skriver Guri Riksaasen i en SMS til Vårt Land.

Hun er sokneprest i Eidsberg i Borg bispedømme, og blant de som ble overrasket over at domprost Stig Lægdene ikke stod på listen da bispedømmerådet i Nord-Hålogaland lanserte sine fem kandidater til ny biskop.

Da Vårt Land i januar sonderte mulige kandidater til å bli ny biskop helt i nord, var domprost Stig Lægdene manges favoritt. I Tromsø har han vært sokneprest og domprost, prest i Kirkens Bymisjon og rektor ved Kirkelig utdanningsenter i Nord. I perioder hvor Olav Øygard har vært borte har Lægdene fungert som biskop.

– Han har en viktig stemme og stort engasjement for minoritetene, samer, klimasaken og skeive. Han er en grundig teolog, og som tidligere leder for Kirkens Bymisjon har han dyp innsikt i det diakonale perspektivet, skriver Riksaasen.

UTELATT: Stig Lægdene har av flere blitt nevnt som mulig ny biskop i Norges nordligste bispedømme, men er ikke på lista over nominerte. (Blackstar Multimedia)

– Skusler bort en dyktig leder

– Jeg ble jo virkelig sjokkert da jeg så den listen, sier Gyrid Gunnes.

Hun har på sin Facebook-side krevet at å «ikke nominere Stig Lægdene er å skulse bort en av de dyktigste lederne vi har Den norske kirke». Hun hyller ham blant annet for å ha vært tydelig i sin støtte til kvinnelige prester, og for å ha feiret messe under Pride, og for å inkludere samisk språk i liturgien.

– At han ikke engang er nominert, er virkelig et slag i ansiktet på progressiv kristendom i Norge, sier Gunnes.

Norsk kvinnelig teologforenings leder Gunnhild Nordgaard Hermstad sier at hun har blitt kontaktet av en rekke medlemmer som har uttrykt skuffelse over nominasjonen.

– De som har henvendt seg til oss, opplever at han har gjort en veldig god jobb som fungerende biskop og domprost på vegne av kvinner og mange andre grupper i bispedømmet. Og det er en stor overraskelse over at han ikke står på lista over de fem.

Prost i Bjørgvin bispedømme Mari Saltkjel skriver til Vårt Land at hun hadde forventet å se Lægdene på listen, fordi «har mye å tilføre i rollen, solid kunnskap og gode kvaliteter som teolog og leder – og ikke minst fordi han nå er domprost i Tromsø».

Har takket ja til etternominasjon

Stig Lægdene sier til Vårt Land at han ble intervjuet som en del av nominasjonsprosessen og takket ja til å være med videre.

– Det er ingen menneskerettighet å være blant de fem nominerte, og iallfall ikke å bli biskop. Men jeg synes det var overraskende og skuffende å ikke være på lista, sier Lægdene, og legger til:

– Det betyr ikke at jeg ikke synes det er flotte kandidater på lista.

At Lægdene ikke var blant de fem nominerte, betyr imidlertid ikke at løpet er kjørt for hans kandidatur.

Lægdene forteller at han allerede har blitt kontaktet av en gruppe som jobber for å etternominere ham. Dersom en gruppe på hundre stemmeberettigede personer fra tre ulike bispedømmer går sammen om en kandidat, kan vedkommende bli med som såkalt supplerende kandidat.

Det bekrefter Lægdene at han har takket ja til.

Slik velges en biskop i Den norske kirke

Alle kan foreslå kandidater til ny biskop.

Bispedømmerådet nominerer opptil fem egnede kandidater.

Kirkerådet gir en frist for å stille supplerende kandidater til bispedømmerådets nominasjon.

De nominerte kandidatene presenteres.

Alle stemmeberettigede avgir stemme.

De tre kandidatene med flest stemmer offentliggjøres.

Biskoper og bispedømmeråd uttaler seg.

Kirkerådet tilsetter ny biskop.

Et sammensatt bispedømme

Da det ble kjent av Olav Øygard skulle slutte som biskop, fortalte han i et intervju med Vårt Land at det er viktig at en ny biskop kan arbeide godt med de forskjellige språk og kulturene i bispedømmet.

– Hvis du spør hvilke spesielle krav som stilles til å være biskop i Nord-Hålogaland, så tror jeg det er en kompetanse i å møte det vi fint gjerne kaller for de «tre stammers møte». Altså å være biskop for de tre folka: kvener/norskfinner og samer og norske.

Han fortalte også at han synes det har vært krevende å stå i spenninger mellom Den norske kirke og den læstadianske bevegelsen, som i flere saker står for en konservativ linje. Blant annet er det blant stor motstand mot kvinners prestetjeneste.

Gyrid Gunnes vil ikke spekulere i hvilke vurderinger bispedømmerådet har gjort, men mener en nominasjonsprosess bør speile bredden i kirkelivet.

– Uansett om man er læstadianer eller ikke, så må man anerkjenne at Stig er en dyktig, omsorgsfull og visjonær leder. Og blant de nominerte er det ikke kun Stig som har standpunkter som læstadianere er uenig i. For eksempel vil jeg tro at de fleste nominerte vil støtte skeive. Bispedømmet har en sterk folkekirkelig tradisjon.

Lederen for Nord-Hålogaland bispedømmeråd Marta Kristine Ims skriver i en SMS at hun ikke kan kommentere kandidater eller prosessen utover det som allerede er sagt i pressemeldingen fra Den norske kirke. Der sier hun at «vurderingsprosessen har vært omfattende og grundig. Alle fem kandidatene vil på sine ulike måter kunne utfylle den utfordrende rollen som biskop.»

De nominerte

De nominerte er i alfabetisk rekkefølge:

Kjartan Bergslid (f. 1966). Prost i Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme.

Gaute Norbye (f. 1968). Garnisonsprest i Forsvaret, Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK).

Kristine Sandmæl (f. 1970). Prost i Lofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme.

Stephen Sirris (f. 1977). Prodekan ved NMBU og professor i diakonivitenskap ved MF vitenskapelig høyskole.

Anne Bergliot Skoglund (f. 1963). Stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømme.

Ny biskop skal tilsettes 18. september.