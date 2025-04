Kirkeråd-topp har fått ny jobb

Det melder generalsekretær i Strømmestiftelsen, Erik Lunde, selv på sin Facebook-profil:

«Jorunn er ingen hvem som helst. Hun jobber i dag som nestleder for kommunikasjon og samfunn i Kirkerådet – en kommunikasjonsavdeling som virkelig har utmerket seg de siste årene. Tidligere har hun jobbet som kommunikasjons- og samfunnssjef i CARE Norge og SOS Barnebyer – og mange år med kommunikasjon i Kirkens Nødhjelp. Noen kjenner henne også som forfatter og skribent i Vårt Land. Hun har sin spesialkompetanse på PR og helhetlig kampanjearbeid som bidrar til å sette agenda.»

Lunde skriver videre at med Jorunn får Strømmestiftelsen en «særs kompetent fagperson, en trygg leder – med sterkt engasjement i kampen mot fattigdom.»

Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen, er svært fornøyd med den nye ansettelsen. (Foto: Egil Mongstad)

Ikke et utslag av nedbemanning

Til Vårt Land sier Jorunn Askeland at det blir flott å komme tilbake til bistandsbransjen som hun har mye arbeidserfaring fra tidligere, og at det blir skikkelig gøy å jobbe for profesjonelle Strømmestiftelsen.

– Jeg gleder meg til å jobbe med de aller mest effektive tiltakene for å få folk ut av fattigdom, nemlig utdanning og arbeid. Og det er akkurat det Strømmestiftelsen er så gode på.

– Og så er det jo veldig mange fine folk der også, legger Askeland til.

– Er det nedbemanningssituasjonen i Kirkerådet som er årsaken til at du nå bytter jobb?

– Nei. Dette har å gjøre med min vei og mine valg.

Askeland har jobbet i Den norske kirke i 4,5 år. Hun har sin første dag i Strømmestiftelsen i august. Om tiden som ansatt i Den norske kirke sier hun følgende:

– Å få være med på å vende kirkas ansikt ut mot samfunnet er noe av det mest spennende jeg har vært med på. Det er min brann.