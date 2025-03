Ber om avklaring på om de har lov til å formidle et klassisk ekteskapssyn

– Flere av forholdene som Utdanningsdirektoratet (Udir) påpeker, er formalia som er relativt lette å lukke, men vi opplever at den foreløpige tilsynsrapporten fra Udir på noen områder varsler en innskrenking av skolens mulighet til å formidle det kristne budskapet som skolen er tuftet på, sier Raymond Sleveland i en pressemelding til Vårt Land.

Han er rektor ved Gamleveien skole i Egersund, en godkjent privatskole for 1. til 10. årstrinn som eies av menigheten Det almindelige samfund. I fjor ble det kjent at Utdanningsdirektoratet har opprettet tilsyn med dem, og nylig ble en midlertidig tilsynsrapport offentliggjort.

– Foreløpige funn tyder på alvorlige brudd på privatskoleloven, likestillings- og diskrimineringsloven, og at undervisningen ikke oppfyller kravene i den godkjente læreplanen, skrev avdelingsdirektør Marianne Granlund i Udir til avisen i februar.

Skolen har nå sendt Udir sine tilbakemeldinger på den foreløpige rapporten. De reagerer på flere av direktoratets vurderinger, blant annet hvordan Udir slår ned på skolens lære om homofili og samlivsformer.

«Galt og syndig»

I tilsynet har Udir blant annet sett nærmere på noen av læremidlene deres. Den kristne grunnskolen bruker den over 300 år gamle boka «Pontoppidans forklaring» som lærebok i kristendom (se faktaboks). I den finnes flere formuleringer som problematiseres av Udir i den midlertidige tilsynsrapporten.

«Etter vår vurdering fremstiller Pontoppidans forklaring flere samlivsformer og hva som er syndig på en måte som er stigmatiserende og diskriminerende», skriver direktoratet

De påpeker at det i boka kommer «tydelig frem at ekteskapet er definert til å være mellom mann og kvinne, og at andre former for samliv er syndige».

«Det kommer også tydelig frem at kjønnslig omgang utenfor ekteskapet er å bedrive hor. Selv om lærerne sier at de underviser på en måte som oppfordrer til at dere skal respektere alle mennesker, blir det å for eksempel leve ut sin homofile legning samtidig fremstilt som galt og syndig i et læremiddel som alle elevene har til disposisjon», skriver Udir.

Slik de ser det er læremiddelet «uegnet for elever i grunnskolen».

Pontoppidans forklaring

Ved innføringaenav konfirmasjonen i 1736 fikk den pietistiske teologen Erik Pontoppidan i oppdrag å utarbeide katekismeforklaring og salmebok

«Sandhed til Gudfrygtighed» frå 1737, også kjent som «Pontoppidans forklaring», ble den mest brukte læreboka i den norske folkeskolen i nesten 150 år

Kilde: Store Norske Leksikon

Ber om avklaring

Skolen mener på sin side at det ikke forekommer negativ omtale av homofil legning hverken i lærebok eller praksis.

«Elevene blir stadig minnet på at alle mennesker er skapt i Guds bilde, likeverdige for Gud og mennesker», skriver de i sitt svar til Udir.

De påpeker at det er ekteskapsetikken som omtales og drøftes.

«Skolen stiller seg undrende til hvordan man tolker religionsfriheten/menneskerettsloven dersom man på en kristen friskole ikke skal kunne beskrive og samtale om hvordan men lever sammen som familie og samfunn, også etter det verdisynet skolen er tuftet på , og hvordan dette synet kan begrunnes i Bibelen», skriver de.

Videre ber de om en avklaring om «hvorvidt det etter Udirs oppfatning er tillatt å formidle synet på ekteskapet slik det var i DNK fram til 2017, og som fremdeles er ett av to likestilte syn i DNK, og slik det er praktisert i Den katolske kirke og flertallet av verdens store kirkesamfunn i dag».

«Religiøs overdommer»

Skolen er tydelig på at de skal formidle slik kunnskap på en måte som samtidig «forbereder barna på et ansvarlig voksenliv i et samfunnet preget av likeverd og uten diskriminering».

«Gamleveien skole tolker likevel ikke kompetansemålene og privatskolens intensjoner slik at klassisk kristen teologi på dette feltet skal sensureres i skolen».

De mener mener også at direktoratet «opptrer som en religiøs overdommer dersom Udir skal diktere valg av lærebøker».

Skolen framholder at kunnskapen skal kontekstualiseres og legges fram sammen med andre livssyn på dette feltet, og skriver at de selv «legger betydelig vekt på å løfte fram andre syn».

Holder på med endelig rapport

Vårt Land har spurt Udir om kristne privatskoler lov til å undervise sitt bibelsyn om at ekteskapet kun er ment for mann og kvinne, samt at homofilt samliv er synd. Det kan direktoratet foreløpig ikke svare på.

«Når vi har en åpen tilsynssak, er vi tilbakeholdne med å svare på spørsmål som berører tilsynstema», opplyser avdelingsdirektør Marianne Granlund i Udir i en e-post til avisen.

Hun skriver at de nå går nøye gjennom innspillene fra Gamleveien skole og lager en endelig rapport.

«I tråd med Privatskoleloven, skal opplæringen være i samsvar med de læreplanene skolen har fått godkjent. I den endelige rapporten vil vi blant annet vurdere hvordan skolen har fulgt opp dette», skriver hun.

Granlund opplyser at de tar sikte på å sende ut en endelig rapport til skolen i midten av april.

TILSYN: – Udir kan ikke gå inn og si at noe er rett eller galt i teologiske spørsmål, mener Audun Raen, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. (Caruso Media/Caruso Media)

– Bekymringsfullt

Også skolene til menigheten Samfundet har nylig vært under tilsyn av Udir. I likhet med Gamleveien skole har også de fått tilsendt en midlertidig rapport hvor de blant annet kritiseres for hvordan de underviser om samlivsformer.

Kritikken kan ramme flere kristne privatskoler med et klassisk ekteskapssyn, mener Audun Raen, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF).

– Udir kan ikke gå inn og si at noe er rett eller galt i teologiske spørsmål. Hvis dette tilsynet er en dreining i den retningen, så er det bekymringsfullt, uttalte han nylig til Vårt Land.

Det almindelige samfund

En evangelisk-luthersk menighet i Egersund i Rogaland

Driver Gamleveien skole i samme by, en godkjent privatskole for 1. til 10. årstrinn med inntil 80 elever

Menigheten ble stiftet i 1901 av Per Gravdal og hans etterfølgere

Ble opprettet etter en splittelse i Menigheten Samfundet, da de mente at den nye forstanderen Gravdal ikke hadde «samme ånd» som avdøde Bernt Lomeland

Antall medlemmer i menigheten er 268

---