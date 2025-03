Artist Sofie Fjellvang: – Har blitt bedt om å tone ned det kristne

– Eg føler meg ekstremt heldig som no kan seie at eg jobbar med dette.

Sist Sofie Fjellvang vart intervjua av Vårt Land var før finalen i The Voice i 2021. Då var ho 20 år gammal og draumen var å leve av musikken.

Fire år seinare er draumen oppfylt, og Fjellvang er for tida aktuell med deltaking i Stjernekamp på statskanalen.

Men sjølv om livet for tida smiler til 24-åringen, har ikkje åra etter gjennombrotet berre vore lette. Etter deltakinga i The Voice opplevde ho nemleg at somme folk ho trudde skulle heie og støtte ho, ikkje gjorde det. Ho har også fleire gonger blitt beden om å «tone ned» kristenheita.

Det har ikkje vore aktuelt.

Ingen danseløve

Avisa møter den blide sørlendingen ein solskinsdag ved Akerselva i Oslo. Til vanleg bur ho i fødebyen Kristiansand, men på grunn av Stjernekamp bur ho no i ein leilegheit i hovudstaden. Finalen i Stjernekamp er i mai, så Fjellvang kan komme til å bli her ei stund.

– Eigentleg er eg også midt i ein turné i Kristiansand, me skal ha premiere på ei førestilling om ikkje så lenge, så gjenstår det å sjå om eg framleis er med i konkurransen då, seier Fjellvang.

COUNTRY: Sofie Fjellvang gler seg mest til country-sjangeren i Stjernekamp. – Eg har ein far som har spelt i ulike country-band og som har introdusert meg for country-artistar i oppveksten. Fjellvang fortel at ho mellom anna har vore på konsert med den amerikanske country-stjerna Alison Krauss på Bluegrass-festivalen i Kentucky, og kjem med ein liten «funfact». – 30 minutt inn i konserten svimar eg av og vert boren opp på scena. Så der låg eg då, bevisstlaus, på scena med Alison Krauss, fortel Fjellvang og ler. (Erlend Berge)

Det er tre år sidan sist artisten var på TV og ho synest det er kjekt å få vist seg fram som artist igjen. Men den kommande sendinga gruar ho seg også til, for utfordringa denne veka er dans, noko ho har lite erfaring med.

– Det blir fælt, for eg har aldri dansa. Men eg har øvd med ein kompis av ei venninne av meg, så det går i riktig retning. Men eg kjem til å vere kjempenervøs, fortel ho.

Om ho kjem seg heilskinna gjennom dansesendinga, er ho i så fall eitt steg nærmare målet.

– Eg har jo veldig lyst til å vinne. Eg har lyst til å vinne i alt. No høyrest eg cocky ut, men det var jo målet mitt i The Voice og MGP også. Då kom eg til finalen begge gongane, så no har eg lyst på den førsteplassen, seier 24-åringen.

Likar å høyre andre fortelje om trua på Jesus

Sidan 2021 har det gått slag i slag for Fjellvang. Turne, sommarkonsertar, Beat for Beat, Melodi Grand Prix, juleturné.

Sommaren 2024 starta ho også eigen podkast. Her inviterer ho folk i nettverket sitt til samtalar om tru.

– Eg synest det er veldig inspirerande å høyre på andre fortelje om kvifor dei trur på Jesus. Me snakkar også om andre tema, men ofte i tilknyting til trusaspektet. Det kan vere ting som sjølvtillit, karriere og korleis trua påverkar kvardagslivet, fortel ho.

---

Sofie Fjellvang

Artist

24 år frå Kristiansand

Aktuell med deltaking i årets Stjernekamp på NRK

Har tidlegare vore med i blant anna The Voice, Melodi Grand Prix og turnert saman med Torstein Sødal, Maria Arredondo, Christian Ingebrigtsen og Gaute Ormåsen jula 2022.

---

– Når du seier «mitt nettverk», kva meiner du då?

– Eg er oppvaksen i Betania, men no går eg saman med mannen min i Filadelfia. Eg har likevel alltid følt meg heime begge stader, fordi pappa er oppvaksen i Filadelfia og mamma i Betania. Eg er veldig glad i kyrkjelyd, glad i å vere med menneske som trur det same som meg, seier Fjellvang og understreker at ho også synest det er spennande å vere med folk med ulik tru og meiningar enn ho sjølv.

Forlova seg etter åtte månader

– Du nemnde mannen din nettopp. Du er gift og 24 år no. Kan du dele litt om kvifor du valde å gifte deg såpass tidleg?

– På Sørlandet giftar ein seg gjerne tidlegare enn andre stader i landet. Og mange vil jo då, forståeleg nok, tenkje at det handlar veldig mykje om tru. Men det er jo alltid fleire faktorar som spelar inn i den avgjersla. Det som var hovudgrunnen vår, var at me elskar kvarandre, og me visste at «Eg vil ha deg. Eg vil leve livet mitt med deg». Me ser jo på det å gifte seg som den største kjærlighetserklæringa ein kan gi nokon. Det er liksom ein sånn tydeleg «stand». Skjønar du kva eg meiner?

Fjellvang og ektemannen forlova seg etter åtte månader, og gifta seg sommaren 2021. Det beste valet ho har teke i livet, seier ho.

– Eg er litt sånn som person at når eg veit noko, så veit eg det. Det er det same med musikken. Eg vil halde på med musikk, så då gjer eg det, seier artisten.

Som ung, kristen og gift sørlending vert ho stundom møtt med fordommar. Men folk har ikkje nødvendigvis vonde intensjonar, trur ho.

– Det er heller ei sånn oppriktig nysgjerrigheit. «Kvifor valde det dette? Kvifor så tidleg?». I mange sine auge er eg nok ein typisk sørlending – kristen, frå bibelbelte, gifta meg tidleg. Då er det nok nokon som kanskje tenkjer at ein er ung, dum, kristen og naiv. Det har eg opplevd innimellom, og eg kan forstå det til ei viss grad. Men eg trur at når folk pratar med meg og blir kjent med meg, ser dei at det ikkje er tilfellet, seier Fjellvang.

Fekk beskjed om å tone ned kristenheita

– Ser du på deg sjølv som artist eller kristen artist?

– For meg blir det litt sånn om ein skal seie «er du rekneskapsførar eller er du ein kristen rekneskapsførar». Eg er kristen, men det er artist som er jobben min. Ikkje sant?

Fjellvang er tydeleg på at ho er kristen, det er noko ho ønskjer å prate om, også som artist. Samtidig er ho oppteken av at ho ikkje skal gå rundt og snakke om Jesus til alle. Ho har opplevd fleire gonger at folk som er interessert i å snakke om tru, kjem bort til ho, utan at ho treng å vende seg til dei. Og det synest ho er ein fin ting.

– Om ein er open og ærleg om den ein er kan det vekke interesse hos folk. Eg tenkjer det nesten er kulare at dei kjem til meg enn at eg skal vere påtrengande. Det er eg ikkje komfortabel med, seier ho.

Med openheita kjem også råd frå folk rundt. Råd om at det kan vere lurt å tone ned det kristne.

– Eg har fått veldig tydelege råd om dette, og det kjenner eg meg sterkt ueinig i. For meg blir det som om nokon ber meg om å vere ein annan person. Eg vil ikkje vere ein person når eg går i kyrkja, ein person med familie og venner, og ein heilt annan når eg står på scena, seier Fjellvang.

Sjølv om ho trur slike råd er meint gode, vert ho lei seg. Ho synest det er trist at ein framleis vert råda om å ikkje ver ærleg.

Råda kom mest i byrjinga av karrieren, men 24-åringen opplever framleis at somme meiner ho ikkje burde vere så open om trua. Men dei mest konkrete råda om nedtoning har slutta å komme. Fjellvang trur det handlar om at ho har tatt eit tydeleg standpunkt.

– Dei har nok sett at eg ikkje høyrer på dei. Eg ønskjer å vere truverdig. Eg ønskjer å vere meg sjølv med alt det inneber. Ektheit varer lengst, seier 24-åringen.

– Nokre menneske heiar, andre gjer det ikkje

Ein fire år eldre Fjellvang har også teke med seg anna viktig lærdom sidan sist ho var å sjå på TV.

For då ho var midt i innspelinga av The Voice i 2021 opplevde ho nemleg at folk som stod ho nær, og som ho trudde skulle støtte ho, ikkje gjorde det. Fjellvang reagerte på at det i sosiale samanhengar ikkje vart snakka om eller nemnt i det heile at ho hadde vore med på The Voice og MGP.

– Det var vondt og ubehagelig, ikkje fordi eg treng ros, men eg opplevde det som at menneske rundt meg ønska å «tone meg ned». Det var veldig tøft. Det varte ei god stund også, fortel ho.

No er ho på ein stad i livet der ho har forstått at nokre menneske heiar når ein gjer noko bra, mens andre menneske gjer det ikkje.

– Og det er ok. Eg har blitt meir fryktlaus. Eg vil følgje draumane mine. Og om nokon vil vere med og heie, er jo det gull, seier Fjellvang.