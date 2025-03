Siden 2022 har Den norske kirke åpnet for at alle kan varsle om kritikkverdige forhold.

I 2024 mottok Dnk 175 varsler, melder Dagen. Til sammenligning kom det 144 varsler i 2023.

Stor bredde

– Det er stor bredde i varslene som kom i fjor. Det omfatter alt fra mobbing, til personvernbrudd og ulovlig aktivitet, sier Erik Faye Lindvig til avisen.

Lindvig er HR-direktør i Kirkerådet. I det de mottar et varsle går de i gang med undersøkelser:

– Da undersøker vi med den som varselet er rettet mot, sier Lindvig.

Konsekvenser

Om hvilke konsekvenser det får for de det varsles mot sier Lindvig at det er stor variasjon:

– På generelt grunnlag vil konsekvensene av et varsel, der det konkluderes med kritikkverdige forhold, variere etter hva det er varslet om. Da kan det handle om alt fra ny opplæring til tiltak for å gjenopprette arbeidsmiljø i en stab. I ytterste tilfelle kan det også få konsekvenser for den enkelte, sier han til Dagen.

Seksuell trakassering, uetisk oppførsel, mobbing, diskriminering og avviksmeldinger er noen av temaene det varsles om.