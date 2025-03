Skal kartlegge flere kristne internatskoler

Tidligere misjonærbarn har opp gjennom årene fortalt om omsorgssvikt og overgrep på kristne internatskoler i utlandet. Tidligere denne måneden kunne kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) presentere en kartlegging som viser hva slags rolle staten har hatt i møte med tidligere internatskoler eid av Misjonssambandet. Kartleggingen viser blant annet at skolene har mottatt statlig tilskudd.

Nå skal også internatskolene til flere kristne organisasjoner kartlegges. Det bekrefter ministeren i et skriftlig svar på Stortinget.

Ønsket om en utvidet kartlegging kommer fra Sendt bort, en støttegruppe som «skal sørge for at alle misjonærbarn som opplevde omsorgssvikt og urett i barndommen skal få den hjelpen de trenger for å kunne leve gode og verdige liv».

Kunnskapsministeren skriver at den nye kartleggingen «kan sees på som en oppfølging av den kartleggingen som er foretatt knyttet til Misjonssambandets skoler».

«Jeg vil derfor etterkomme dette ønsket fra støttegruppen, og sette i gang en kartlegging av om det er gjennomført statlige tilsyn med og gitt statlige tilskudd til de aktuelle skolene», skriver hun.

Plasserer ansvaret hos organisasjonene

Det er stortingspolitiker Abid Raja (V) som har utfordret Nessa Nordtun på misjonærbarnas oppvekstvilkår.

Det siste året har han engasjert seg i deres sak, og i møte med støttegruppen Sendt bort har han latt seg berøre av flere tidligere misjonærbarns historier. Misjonssambandet har tidligere erkjent at ordningen med internat og adskillelse fra foresatte var organisasjonens ansvar, og ble i mai i fjor enige med Sendt bort om en handlingsplan.

Men både Raja og støttegruppen har ønsket svar på om også staten hadde et ansvar for forholdene ved internatene. I fjor valgte derfor kunnskapsministeren å igangsette en kartlegging av Misjonssambandets internatskoler, for å finne ut i hvilken grad det er gitt tilskudd til og gjort tilsyn med skolene.

Da kartleggingen ble offentliggjort tidligere denne måneden, sendte Kunnskapsdepartementet ut en pressemelding. I den blir det slått fast:

«Selv om de aktuelle private skolene har vært offentlig godkjent og mottatt statlig tilskudd, er det den enkelte skole og dens eiere som har vært ansvarlig for forholdene både ved skolen og ved de tidligere internatene.»

Har kontaktet syv organisasjoner

Det er en konklusjon Raja er lite tilfreds med. Forrige uke stilte han følgende spørsmål til Nessa Nordtun:

«Vil statsråden si seg fornøyd med kartleggingen av internatskolene eiet og drevet av Misjonssambandet, som konkluderer med at myndighetene ikke har noe ansvar for skjebnene til misjonærbarna som er kommet frem for alvor det siste året, eller vil statsråden bidra til at misjonærbarna får en verdig avslutning på uretten de har vært utsatt for?»

I sitt skriftlige svar skriver kunnskapsministeren at det under kartleggingen ikke er funnet varsler, eller annen informasjon, som tilsier at staten var kjent med de kritikkverdige forhold som har kommet frem i ettertid

Hun gjentar også at det er den enkelte skole og eierorganisasjon som har ansvaret for forholdene på internatene.

Statsråden opplyser ikke hva formålet med den nye kartleggingen er, annet enn at de skal undersøke om det er gjennomført statlige tilsyn med internatskolene, samt om det er gitt statlige tilskudd til dem.

Departementet har bedt Utdanningsdirektoratet (Udir) om å kontakte syv kristne organisasjoner for å få på bordet hvilke internatskoler i utlandet de har hatt eller har tilknytning til. Det går fram av et et brev som Udir sendte til de aktuelle organisasjonene 7. mars.

Disse er kontaktet: Normisjon, Det norske misjonsselskap (NMS), Pinsebevegelsen i Norge, Den evangelisk-lutherske frikirke (Frikirken), HimalPartner og Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). Samtlige har inngått samarbeid med Sendt bort.