Caritas Trondheim legger ned

«Styret i Caritas Trondheim har, etter en grundig vurdering, besluttet å avvikle foreningens drift i dens nåværende form.»

Det skriver styret i Caritas Trondheim i en pressemelding publisert på nettsidene til St. Olav katolske domsogn.

Om begrunnelsen for avviklingen, skriver styret følgende:

«Beslutningen er ikke fattet på bakgrunn av én enkelt faktor, men etter en samlet vurdering av foreningens økonomiske situasjon og fremtidige muligheter. Styret mener at foreningens formål, slik de finner uttrykk i vedtektene til Caritas Norge, på nåværende tidspunkt best kan ivaretas gjennom andre, mer bærekraftige løsninger».

Caritas er den humanitære hjelpeorganisasjonen til Den katolske kirke og er verdens nest største humanitære nettverk.

«Sikre en best mulig overgang»

Caritas Trondheim er en av Caritas Norges sju lokallag og ble etablert i 2016. Det er det eneste lokallaget i Midt-Norge.

De arbeider med integrering og inkludering av innvandrere og tilbyr blant annet norskkurs, språkopplæring, jobbhjelp, matutdeling, fysiske aktiviteter og aktiviteter på asylmottak.

Styret informerer i dag om sin avgjørelse. I pressemeldingen skriver de at deres «fremste prioritering vil være å ivareta ansatte, frivillige og samarbeidspartnere på en god måte» og at de «vil samarbeide med relevante aktører for å sikre en best mulig overgang for alle som berøres av denne beslutningen».

Saken oppdateres.

---

Caritas Norge

Caritas Norge ble opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktninghjelp.

I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse.

De sju lokallagene i Norge er Arendal, Bergen, Drammen, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø og Svalbard.

Caritas Trondheim ble etablert i 2016 og holder til i Kongensgate 34.

Kilde: Caritas Norge.

---