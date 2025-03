– Jeg tror at det rommet som jeg så naturlig gikk inn i, er på vei til å bli trangere for mine yngre medsøstre i kirken.

Det sier Torbjørg Oline Nyli. Hun er hovedpastor i Ytre Randesund misjonskirke i Kristiansand, og sammen med tre andre kvinner sitter hun i hovedkomiteen for det kristne kvinnenettverket Juniakollektivet.

ARRANGØRER: Komiteen til Juniakollektivet består av kvinner fra fire ulike kristne aktører. F.v.: Ester Lorentzen fra Norges kristne råd, Torbjørg Oline Nyli, Zoé Kristiansen Skjæraasen tilknyttet Troens Bevis og Janne Våje Breen, undervisningsoffiser i Frelsesarmeen. (Anna Kveinå Tonstad)

Denne lørdagen i mars arrangerer nettverket en tverrkirkelig konferanse for kvinner som driver ledelse, formidling og forkynnelse. Arrangementet avholdes i pinsekirken Puls i Oslo sentrum, og når Vårt Land besøker konferansen er det rundt 100 kvinner til stede.

Nyli er overbevist om at en slik dag er mer aktuell enn på lenge.

– Vi ser en tendens hvor flere unge, spesielt menn, blir mer konservative. Det tror jeg har endret klimaet og debatten rundt kvinnelig lederskap.

---

Juniakollektivet

Juniakollektivet er et kristent nettverk som jobber for å oppfordre og utruste kristne kvinner kalt til å stå i tjeneste, formidling og forkynnelse.

Det relativt nyoppstartede nettverket avholdt sin første leder- og forkynnerdag høsten 2023.

Hovedkomiteen består av fire kvinner med tilhørighet til ulike trossamfunn: Misjonskirken Norge, Troens Bevis, Norges kristne råd og Frelsesarmeen.

I år ble arrangementet avholdt i pinsekirken Puls i Oslo sentrum lørdag 15.mars.

---

Konkrete konsekvenser

Den konservative bølgen har blitt mye omtalt av norske medier denne vinteren. Valgmålinger og statistikk viser at særlig unge menn trekker til høyre i det politiske landskapet, og man ser en tendens til at nordmenn flest blir mer verdikonservative.

At dette har ført med seg økt skepsis til kvinnelig lederskap har flere av de unge kvinnene Vårt Land treffer på Juniakollektivet, følt på kroppen.

Salma Elise Teigen er 21 år og jobber som ungdomsleder i Betania Grimstad. Hun begynte i stillingen som ungdomsleder for litt over ett år siden, og har siden opplevd å få flere kommentarer og spørsmål på om hvorvidt hun som kvinne vil bli pastor.

ENGASJERT: Teigen er tydelig på at hun opplever at hun har fått et kall fra Gud om å tjene i menighet. Hun synes derfor det kan være veldig vanskelig å diskutere kvinnelig lederskap med mennesker som er mot det. (Anna Kveinå Tonstad)

– Jeg har flere ganger opplevd at det tulles og lages humor rundt kvinner og kvinnens rolle i kirken. Det hadde jeg ikke opplevd så mye før.

Hun tror at tradwife-debatten som oppsto i fjor kan ha vært med på å forsterke den utviklingen. Hun er bekymret for at folk ikke tar ordene sine på alvor når de slenger ut slike kommentarer.

– Ordene våre skaper meninger og handlinger. Det er rart å sitte rundt et bord hvor sånne kommentarer blir slengt rundt og tullet med, fordi jeg ikke helt vet hva jeg skal mene og tenke.

Da Vårt Land treffer Teigen sitter hun på bord med tre andre venninner. Alle fire kvinnene har bakgrunn fra OKS Romerikskirken, og venninna Rebekka Jensen (23) kjenner seg igjen i det Teigen beskriver.

FELLESSKAP: Teigen sitter sammen med tre venninner fra OKS Romerikskirken. De er alle engasjerte som ledere i kristne ungdomsmiljø, og mener det er utrolig viktig at kvinnelige ledere kommer sammen på denne måten. (Anna Kveinå Tonstad)

Hun opplever at mange av de unge konservative stemmene som er negative til kvinnelig lederskap leser Bibelen uten kontekst. Det synes hun er med på å vaske ut og komplisere samtalen.

– Jeg føler vi har kommet til et punkt hvor folk bare plukker ut bibelvers og mener ting uten å plassere det et sted.

TRYGG: Rebekka Jensen er 23 år og oppfordrer kvinner som føler på et kall til ledelse til å være forankret i troen og Gud. Hun tror det kan gjøre det lettere å tåle negative kommentarer. (Anna Kveinå Tonstad)

Kalt til tjeneste

Kursdagen til Juniakollektivet består av flere bolker med blant annet fokus på både kall, forkynnelse, og hvordan man skal tre inn i rollen som leder og forkynner.

I følge Nyli er en viktig del av dagen å etablere en forståelse og visshet om at kvinner kan stå i ledelse på lik linje som menn.

ALDERSSPENN: Det er kvinner i alle aldersgrupper til stede på arrangementet. Gjennom dagen møtes de til samtale- og bønnegrupper for å dele delte og ulike erfaringer. (Anna Kveinå Tonstad)

Det innebærer både å romme ulike teologiske standpunkt, og samtidig tydelig oppmuntre kvinner til å fylle det rommet de faktisk får.

– Den konservative bølgen bærer med seg en historieløs tilnærming til konkrete bibelvers. Da må vi få fram at vi har et mandat og kall til å være forkynnere, rotfestet i bibelen.

Dette perspektivet tror Nyli er avgjørende for at kvinner skal oppleve at de har noe å komme med.

– Noe av bakgrunnen for at Juniakollektivet ble til var at både jeg og Zoé Kristiansen Skjæraasen opplevde at vi møtte så mange unge kvinner som ikke ville definere seg som ledere og forkynnere. Vi ønsker å oppfordre unge kvinner til å ta eierskap til tittelen, og at de føler de kan ta utfordringen på strak arm, sier Nyli.

Finne et fellesskap

For å få til dette mener Nyli det er viktig å vise kvinner at de ikke er alene om å ha et ønske om å tjene i kirken.

– Det er generelt flere mannlige pastorer og forkynnere. Jeg tror derfor kvinner har færre forbilder og rollemodeller av samme kjønn som gjør at det kan være vanskeligere å finne noen å identifisere seg med.

Som en konsekvens kan rommet for kvinnelig lederskap blir mindre.

– Når det er få offentlige kvinnelige stemmer begrenses handlingsrommet, fordi det er mindre mangfold rundt hvordan en kvinnelig leder skal og kan se ut. Da må vi heie fram mangfoldet blant kvinner, og å vise fram fordelene ved at ulike typer damer tar plass i kirken.

VENNER: Ingunn Myren og Elise Oksavik er ungdomsledere i Filadelfiakirken Ålesund og engasjert i Pinse Ung. De tror en dag som denne kan gi ny motivasjon og inspirasjon til å stå i sine lederverv. (Anna Kveinå Tonstad)

For Ingunn Myren (18) og Elise Oksavik (18) var ønsket om å finne et fellesskap en av de viktigste grunnene for at de valgte å reise på arrangementet til Juniakollektivet. De er ledere i ungdomsarbeidet til Filadelfia Ålesund og er på dagstur til Oslo for å få med seg konferansen.

For dem har det å ha kvinnelige forbilder i kirken hjemme vært toneangivende for at de har turt å ta ansvar.

– For min del har det blitt mer naturlig å ta på meg lederansvar fordi jeg har sett andre jenter gjøre det. Å være en del av dette er veldig oppmuntrende, sier Myren.

En kontinuerlig prosess

En av foredragsholderne er Linn Sæbø Rystad. Hun jobber som førsteamanuensis i praktisk teologi ved MF Vitenskapelig Høgskole og har flere ganger blitt intervjuet om sin forskning på kvinner i pastortjeneste i norsk frikirkelighet.

Overfor Vårt Land fremhever hun at noe av det viktigste med slike arrangementer er å få frem at likestillingskampen ikke er over.

Linn Sæbø Rystad TYDELIG: Rystad er klar i sin tale om hvor hun selv står i debatten om kvinnelig lederskap. – Min feminisme vokser ut fra min kristne tro, sier hun fra talerstolen. (privat)

– Det har alltid vært sentral kritikk mot kvinners pastorjobber og lederstillinger i kirken. Men en av utfordringene i dag er at man ser en ny holdning hvor mange tenker at siden vi har kommet så langt, er diskusjonen rundt likestilling ferdig.

Det kaller hun et ugyldig premiss.

– Likestillingskampen er jo en eviglang prosess som aldri kommer fram til et mål. Vi må kontinuerlig jobbe for å ivareta de rettighetene man har fått.