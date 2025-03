Fastemånaden til muslimane, ramadan, er godt i gang, det same er den kristne fasten. I samband med dette vert det invitert til iftar, måltidet muslimane bryt fasten med, i fleire kyrkjer og tilknytta bygg rundt omkring i landet. Dette har vore gjort i fleire år. Bak initiativet står mellom anna Kirkelig Dialogsenter.

I eit innlegg på Facebook fyrer Therese Egebakken laus om kva ho synest om at DNK er med på å invitere til iftar:

«Folkekirken skal peke på Jesus, påskebudskapet, vår frelser og Far i himmelen, evig liv, korset, JESUS!!!!! Invitere til det, IKKE til muslimsk fastebryting!!! Våkn opp!! Når kommer biskopene på banen? Hvor er de???? Dette er ikke greit!»

– Kvifor synest du det er så ugreit?

– Først og fremst var det nytt for meg, og eg burde sikkert fått dette med meg for lenge sidan. Men når eg først får det med meg, opplever eg at det er noko som er verdt å reagere på, seier Therese Egebakken til Vårt Land.

Egebakken sit i bispedømerådet i Stavanger som representant for Frimodig kirke.

Dette er for å fremme religionsdialog og bidra til forståelse og møte mellom ulike tradisjonar. I år er det ekstra spesielt — Bjarte Nese, sokneprest i Bergen Domkirke

– Iftar er eit muslimsk måltid

– Det positive er intensjonen til kyrkja, som er god. Eg er også oppteken av dialog på tvers av religionar og kulturar, men dette blir å dra det litt langt, seier Egebakken.

Ho meiner at om kyrkja vil vere med på å arrangere middag, der konteksten er iftar og ramadan, kunne dei i staden leigd eit anna lokale.

– Eller så kunne dei sjølve reist til eit muslimsk bygg. Det er moskeen sitt ansvar å arrangere det muslimske måltidet, og kyrkja sitt ansvar å arrangere det kristne påskemåltidet for eksempel. Eg er nesten sikker på at om du spør ein imam, så er det uaktuelt å arrangere eit kristent måltid i ein moske, seier Egebakken.

Det skal seiast at fleire kyrkjer er medarrangør på iftar-måltid også i andre bygg enn kyrkja sine.

– Desse initiativa er vel meint som ein arena der ein kan lære av kvarandre sine tradisjonar og bryte ned fordommar. Kvifor er det så farleg at det foregår i kyrkjebygg?

– Iftar er eit er eit muslimsk måltid. Eg skjønar konseptet, at ein saman markerer fasten, men då går det an å gjere det på ein annan måte. Det nesten sånn at ein er ute etter å provosere. Kvifor kommuniserer dei ikkje då at det er eit dialogmåltid i staden for iftar?

– Så du synest det er greit om ein hadde kalt det eit dialogmåltid?

– Det hadde vore ein prosent betre i alle fall. Men problemet er rett og slett at ein bringer ein annan religion inn i kyrkja.

– Retta mot kyrkjeleiinga

– Seier innlegget ditt noko om kva du synest om islam og muslimar?

– Ikkje i det heile tatt. Om nokon meiner det, tenkjer eg anten at dei misforstår eller at dei vrangles meg kraftig. Eg vil legge til at muslimar er velkomne til å delta i kyrkja på innhold her. Innlegget mitt er retta mot kyrkjeleiinga i DNK, seier Egebakken.

– Så du meiner altså at dialog mellom ulike religionar er bra så lenge ein ikkje held slike arrangement i kyrkja?

– Ein kan godt ha ein samtale inne i kyrkjebygget mellom menneske frå ulike religionar, men problemet her er at kyrkja er med på å invitere til noko som tilhøyrer islam. Dialog skal me alltid ha, og om nokon seier at innlegget mitt er islamofobisk, så har dei misforstått, seier ho.

SKAL FASTE: – Eg tenkte sjølv å faste i morgon og å bryte fasten saman med våre muslimske venner, fortel sokneprest Bjarte Nese. (Gyrid Cecilie Nygaard )

Skal fremme dialog og forståing

Ei av kyrkjene som skal ha eit slikt arrangement er Bergen Domkirke. Arrangementet der vert arrangert av Kirkelig dialogsenter og Ramadan Gjest, som er eit initiativ starta av muslimske ungdommar for å skape fellesskap på tvers av religionar og kulturar.

I invitasjonen til iftarmåltidet i Domkirken står det:

«Iftar er kvelds-måltidet som muslimer spiser etter en dag med faste under Ramadan. Men faste er ikke bare en muslimsk tradisjon – den har også dype røtter i kristendommen. I år sammenfaller den kristne fastetiden og Ramadan i hele 3,5 uke, noe som gjør dette til en unik anledning til å samles, dele erfaringer og bli bedre kjent med hverandres tradisjoner.»

– Det er Kirkelig Dialogsenter, saman med Ramadan Gjest, som har beramma dette programmet og står som arrangørar. Men me er med på det, og eg skal vere med på arrangementet, seier Bjarte Nese, sokneprest i Bergen Domkirke, til Vårt Land.

Han fortel at dei skal byrje arrangementet i Nykirken, der det først vil vere omvisning i kyrkja. Der skal han sjølv seie litt om fastetradisjonane i kyrkja. Etter kvart skal dei gå opp til menighetshuset der ein inntek måltidet saman. Her skal ein muslimsk representant seie litt om Ramadan.

– Kvifor skal kyrkja bruke tid på å markere andre religionar sine høgtider?

– Dette er for å fremme religionsdialog og bidra til forståelse og møte mellom ulike tradisjonar. I år er det ekstra spesielt, då i alle fall tre veker er samanfallande for den kristne og den muslimske fasten. Er det noko som trengst i desse dager, så er det å bidra til forståing mellom ulike religionar, seier han. Religionsdialog er også ein viktig del av kyrkja sitt arbeid, seier Nese.