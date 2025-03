– Vi hadde en avtale, en skriftlig kontrakt, med vår pastor på det tidspunktet. Der stod det at: vi skal ikke ha sex på et år.

Det forteller «Petter» i episode seks av Vårt Lands podkast Epleskrotten. I frimenigheten der han hadde en lederrolle, var det en uttalt forventning om at ledere skulle vente med sex til ekteskapet. Det klarte ikke Petter og kjæresten å holde.

Ved at noen i miljøet gikk inn på Petters Facebook-konto og leste en meldingsutveksling mellom ham og kjæresten, ble det kjent at de hadde hatt sex.

– Det blir jo ild i tørt gress i vårt miljø.

Skrev kontrakt med pastoren

I en samtale med pastoren lette Petter og kjæresten etter løsninger på hvordan de skulle klare å ikke ha sex. Det unge paret foreslo selv til pastoren at de burde skrive en kontrakt.

– Så vi skrev under på den, og pastor skrev under på den. Og hvis vi ikke klarte å holde på det, så fikk vi ikke gifte oss.

– Det er så sykt å tenke på. For vi klarte jo aldri å gjennomføre det. Så den ble jo bare revet til slutt.

Petter og kjæresten endte likevel med å gifte seg. I podkasten er han anonymisert, og «Petter» er ikke hans egentlige navn. Når han ser tilbake, tenker han at hendelsen med kontrakten forteller noe om hvor tett knyttet han var til det kristne miljøet han tilhørte.

– At vi tok pastoren med inn i den prosessen, det tenker jeg sier litt om hvor vi var. Nesten sånn at vi ikke var ikke enkeltindivider som tenkte helt selv og kunne stå for egne valg.

Ville vært mer restriktiv i dag

Vårt Land har vært i kontakt med Petters pastor for å høre hans perspektiver på episoden med kontrakten.

Han forteller at Petter var en leder i menigheten og at de hadde ukentlige mentorsamtaler og oppfølging. Pastoren oppfattet det som at Petter og kjæresten selv opplevde frustrasjon over at de ikke klarte å vente med sex, og at de derfor kom med forslaget om kontrakten. Hensikten var at pastoren kunne ansvarliggjøre dem, symbolsk, ved å skrive under på den sammen med dem.

Kontrakten ble imidlertid ikke fulgt opp, påpeker han. Det er heller ikke vanlig, etter hva han kjenner til.

Selv om pastoren fremdeles mener at sex hører til innenfor ekteskapets rammer, ville han i dag vært mer restriktiv til å skrive under en slik kontrakt, forteller han.

Lytt til Epleskrotten der du hører på podkast, og søk på enten «Epleskrotten» eller «Åpenbart»