ImF trossamfunn, trossamfunnet til Indremisjonsforbundet, åpner for at kvinner kan vie brudepar. Det bekrefter Gabriel Pollestad, styreleder i ImF, i en tekstmelding til Vårt Land.

Det ble besluttet under et styremøte lørdag formiddag.

Ti personer er i dag godkjente som vigslere i ImF Trossamfunn, som er trossamfunnet til ImF. At samtlige vigslere er menn er ikke tilfeldig: Trossamfunnet mener rett og slett at norsk lovgivning har blitt en likestillingsbrems for dem, har Vårt Land tidligere skrevet.

ImF har riktignok et konservativt syn på kvinner og menns roller i menigheten, og mener det er bibelske grunner til at kun menn kan være forstandere og sitte i eldsteråd.

Men ikke alle er enige i at det er teologisk belegg for at bare det ene kjønnet kan vie brudepar.

En av dem er daværende generalsekretær i ImF, Erik Furnes. I 2021 varslet han at organisasjonen vil vurdere å åpne funksjonen for både menn og kvinner.

Først nå har styret i ImF tatt stilling i saken. De vil da altså åpne for at kvinner kan være vigslere.

Delt i saken

Grunnen til at trossamfunnet til ImF har vært tilbakeholdne med å slippe til kvinner i vigselsrollen, har tidligere generalsekretær Erik Furnes forklart ved å vise til en endring i lovverket.

I lovteksten som de tidigere har forholdt seg til, er benevnelsen «forstandere» blitt brukt om personer som kan ha vigselsrett i trossamfunnene. I ImF er det altså kun menn som kan være forstandere. Dermed har trossamfunnet til ImF sett seg nødt til å si nei til kvinnelige vigslere.

Men med den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft 1. januar 2021, ble det foretatt en språklig endring i lovparagrafen. Ordet «forstandere» ble byttet ut med ordet «vigslere». Dermed har trossamfunnet vært nødt til å ta en teologisk vurdering på om de kan stå inne for dagens praksis.

– Når staten bytter ut ordet «forstander» med «vigsler» handler det om å være i funksjonen som vigsler, ikke som forstander eller hovedpastor. Vi har derfor tenkt at vi må drøfte spørsmålet, uttalte Furnes.

Ifølge ham var det daværende styret delt i saken.

---

Indremisjonsforbundet

Stiftet av en rekke utsendinger fra ulike steder på Vestlandet den 19. oktober 1898 i Bergen.

Bekjenner seg til den evangelisk lutherske lære, og driver indremisjonsarbeid i om lag 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark.

Driver et variert misjons- og diakonalt arbeid gjennom for eksempel leirer, bokhandler, rusbehandling og aldershjem.

Består av til sammen ni kretser med om lag 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.

ImF Trossamfunn ble i 2009 opprettet som et formelt tilbud til de som ønsker å ha en kirkerettslig tilhørighet til Indremisjonsforbundet (ImF). De teller i dag 1072 medlemmer.

Kilde: ImF

---