Kirkesamfunn kan gå glipp av millionbeløp etter menneskelig feil

– Dette er en menneskelig svikt, sier Emil Skartveit, daglig leder i Metodistkirken i Norge, til Dagen fredag.

Avisen melder at trossamfunnet Metodistkirken i Norge ligger an til å gå glipp av 1,14 millioner kroner i momskompensasjon. Årsaken er at søknaden ble sendt etter fristen.

Skartveit forklarer til avisen at alle søknadsdokumentene ble lastet opp en uke før fristen, og at de trodde de hadde søkt.

– Vi har rett og slett glemt å trykke på den siste knappen, sier Skartveit til avisen.

Tærer på egenkapital

Kirkesamfunnet påklagde beslutningen, men fikk svar fra Lotteri – og stiftelsestilsynet at å søke innen fristen er et ufravikelig krav.

Kirkesamfunnet, som har rundt 9300 medlemmer i Norge, skulle etter planen søke om fem millioner kroner i momskompensasjon. På grunn av en unntaksregel får lokalmenighetene likevel kompensert sin andel, opplyser Dagen. Dermed ligger sentralleddet til å tape 1,14 millioner som følge av feilen.

– Dette tar vi av egenkapitalen vår. Vi beklager det, men det vil ikke gå ut over arbeidet vårt, sier Skartveit til avisen.

De vil nå sørge for å få nye rutiner på plass for å unngå lignende feil i fremtiden, opplyser han.

Ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner skal kompensere for kostnader som organisasjonene har tid merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester, for å fremme frivillig aktivitet i Norge. I fjor fikk 24 000 organisasjoner utbetalt 2,7 milliarder kroner gjennom ordningen.

Klagen er nå sendt til Lotterinemnda, som vil gjøre det endelige vedtaket i saken.