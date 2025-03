Eivor Andersen Oftestad ansatt som kommentator i Vårt Land

– Akkurat nå skjer det så mye spennende, og jeg har lyst å være med på å analysere hva som skjer i vår tid. Og finne ut hvor veien går videre, sier Eivor A. Oftestad.

For mange er hun kjent som en offentlig intellektuell, som i en årrekke har fremmet kristne perspektiver for et bredt publikum i den norske samfunnsdebatten. Nå tar hun skrittet helt ut, og blir kommentator på fulltid.

– Jeg er en person som liker utfordringer, og dette var en utfordring som kom nå. Fremtiden vil vise hvor smart det er, men jeg tror det kan bli veldig spennende.

Erfaren som kommentator

Oftestad er for tiden fast spaltist i Klassekampen, og har også skrevet mye i Dag og Tid. Hun er for tiden professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet, og har skrevet en rekke bøker og forskningsartikler. Senest nå i vår kom boka Stolthet og fordommer: Møter mellom jøder, kristne og muslimer gjennom 2000 år – ei bok hun både er én av forfatterne av og også har vært redaktør for.

Oftestad legger ikke skjul på at hun oppfatter seg selv som en motstrøms stemme i den moderne, norske offentligheten.

– Det er jeg helt komfortabel med. Jeg vil ha et tydelig utgangspunkt i en klassisk kristen humanisme, og stå for en frimodig tro i en postkristen samtid.

– I hvilke saker opplever du at det er et særlig behov for den typen perspektiver du kan fremme?

– Nå er det slik at den kristne tradisjonen, med sitt syn på menneske, samfunn og historie, på mange måter har vært basis for vår vestlige kultur. Hva skjer når denne basisen blir borte, eller når den endres til det ukjennelige? Det har konsekvenser på svært mange felt, ikke bare for de opplagte verdispørsmålene. Her har jeg lyst til å bidra.

Vår tid er preget av en oppfatning av at det først og fremst er nåtiden som gjelder. Men vi trenger å forstå hvordan historien er relevant, og det ønsker jeg å bidra til — Eivor A. Oftestad, nytilsatt kommentator i Vårt Land

– Religion er tilbake som politisk drivkraft

Hun trekker også fram forholdet mellom religion, kultur, kristendom og nasjon som et høyaktuelt tema. I Norge ser vi det i debatten om hva slags innhold nasjonsjubileet i 2030 skal ha. Og ute i verden ser vi blant annet i USA og Russland at religion på ny har blitt en tydelig drivkraft i politikken.

– I det jeg skriver ønsker jeg også å målbære en hukommelse. Vår tid er preget av en oppfatning av at det først og fremst er nåtiden som gjelder. Men vi trenger å forstå hvordan historien er relevant, og det ønsker jeg å bidra til.

Jeg er sikker på at mange av våre lesere kommer til å ha stor glede av å lese Oftestads intelligente og godt funderte tekster — Berit Aalborg, leder for avdelingen for kommentar- og lederskribenter i Vårt Land

Større bredde

Det er politisk redaktør i Vårt Land Berit Aalborg som leder avdelingen for kommentar- og lederskribenter. Aalborg mener Eivor Oftestad vil utfylle dagens kommentatorgruppe og gi den større bredde, og trekker fram at hun ikke er redd for å utfordre andres meninger.

– Vi i Vårt Land er svært fornøyd med å ha ansatt Eivor Oftestad. Hun er en svært god skribent, som jeg har fulgt i mange år. Hun har godt funderte analyser og god historisk innsikt. Eivor har et verdikonservativt grunnsyn, som vi har ønsket på kommentarplass i Vårt Land.

Planen er at Oftestad skal begynne i Vårt Land en gang i sommer.

– Hun kommer til å gå inn i kommentar og leder-skribentgruppa, og hun kommer til å bidra til å profilere Vårt Land i andre medier og i ulike sammenhenger. Jeg er sikker på at mange av våre lesere kommer til å ha stor glede av å lese Oftestads intelligente og godt funderte tekster, sier Aalborg.