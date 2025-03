Kristne skoler fikk lærebok-slakt. Nå svarer de myndighetene

«Samfundets skoler i Kristiansand og Egersund ber om at Utdanningsdirektoratet gjør endringer på flere punkter i tilsynsrapportene om skolene.»

Det skriver rektor Brynjulf Korsmo i en pressemelding torsdag morgen. Han er rektor ved Samfundet skole Sentrum i Kristiansand, og uttaler seg på vegne av ledelsen ved de fire skolene til menigheten Samfundet.

I fjor sommer ble det kjent at Utdanningsdirektoratet (Udir) åpner et utvidet tilsyn ved Menigheten Samfundets fire grunnskoler. Skolene holder til i Kristiansand og Egersund.

Bakgrunnen for tilsynene er todelt:

Kunnskapsdepartementet har fått opplysninger som blant annet går på at menighetens medlemmer er oppfordret til å unngå omgang med personer utenfor menigheten. I tillegg har de fått høre at inntaket ved skolen ikke tar høyde for elevenes rettighet til eget valg.

Det har også vært en offentlig debatt om innholdet i lærebøkene som Samfundets skoler bruker, opplyste Udir i en pressemelding.

I februar var en foreløpig tilsynsrapport klar.

Samfundets skoler «bryter kravene i privatskoleloven, læreplanene og likestillings- og diskrimineringsloven på flere områder», heter det i rapporten.

Vi oppfatter at direktoratet på noen felter innskrenker skolenes mulighet til å forkynne det kristne budskapet vi står for — Brynjulf Korsmo, rektor ved Samfundet skole Sentrum i Kristiansand

«Uegnede som læremidler»

Et av punktene som problematiseres av Udir, er skolens opplæring. «Det er vår vurdering at skolen legger for stor vekt på Menigheten Samfundets tro og lære på skolen», skriver de i rapportene til skolene. I den forbindelse fikk også Samfundets egne lærebøker det glatte lag:

«Vi mener at læremidlene Samfundet har gitt ut på eget forlag, er uegnede som læremidler for elever i grunnskolen», skrev Udir.

Skolene har nå gått gjennom rapporten og sendte denne uken en tilbakemelding til myndighetene om avvikene som Udir har påpekt.

Det er i den anledning rektor ved Samfundet skole sentrum i Kristiansand har sendt ut en pressemelding.

Det er flere sentrale punkter i de foreløpige rapportene som skolene reagerer på.

– Vi oppfatter at direktoratet på noen felter innskrenker skolenes mulighet til å forkynne det kristne budskapet vi står for i så sterk grad at det er vanskelig å innfri alle kravene som stilles for å lukke avvikene, sier Korsmo i pressemeldingen.

Bestrider flere sentrale punkter

I pressemeldingen lister skolene opp flere sentrale punkter i de midlertidige rapportene som de har innvendinger mot. De nevner:

Direktoratets påstand om at skolenes verdigrunnlag er i strid med menneskerettighetene og Grunnloven. Skolene mener dette ikke er tilfellet, men at grunnlaget for undervisningen tvert imot er beskyttet av både norsk grunnlov og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.



Kritikk av at skolene bruker en lokal årsplan i kristendom, ikke den godkjente årsplanen fra Kristne Friskolers Forbund. Dette forholdet påpeker de ble avklart med direktoratet under tilsynet de hadde med Samfundets skole Sentrum forrige skoleår. Skolene undrer seg over at dette kommer opp på ny, kun kort tid etter det forrige tilsynet.



I de foreløpige rapportene kommer det frem at direktoratet mener det er risiko for at noe i skolemiljøet kan ha skadelig effekt på elever. Her viser skolen til trivselsundersøkelser, mobbetall og faglige resultater. På alle disse parametrene leverer Samfundets skoler bedre enn landsgjennomsnittet, hevder de.



Skolene opplever at direktoratet blander sammen ulike fag og læremidler i sine vurderinger, og de stiller spørsmål ved direktoratets konklusjon om at skolenes egne læremidler er uegnet for bruk i grunnskolen. Samtidig er de åpne for at deler av tekstene i disse lærebøkene bør revideres.

Tar sikte på å lukke avvik

Korsmo opplyser at noen av avvikene som myndighetene har påpekt vil være «relativt enkle å lukke». Det handler blant annet om skolenes inntaksreglement og relasjonen mellom skolene og menigheten. På andre områder mener skolene at det er mulig å lukke avvikene direktoratet mener eksisterer.

– Vi er skoler som er etablert på et klart verdigrunnlag, basert på det norske samfunnets rett til tros- og ytringsfrihet. Det er ting vi kan gjøre bedre, og på noen områder er vi åpne for å justere. Men våre skoler er ment å ivareta verdier som er fundamentale for oss. Det er hele grunnlaget for vår virksomhet som vi nå oppfatter blir utfordret, sier Korsmo.

Han skriver at de skolene nå vil være opptatt av å fortsette «den gode dialogen» de har med direktoratet.

– Vi tar sikte på å lukke de avvikene som måtte komme i de endelige rapportene, samtidig som vi ivaretar vårt kristne verdigrunnlag og sikrer en trygg og god skole for alle våre elever, sier rektoren.



Menigheten Samfundet

Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe sterkt troende på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.

Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver egne skoler.

Skolelærer Bernt Lomeland var den sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene har siden blitt kalt lomelendere.

Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut.

