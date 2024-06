Nytt tilsyn ved Samfundets skoler

Menigheten Samfundets skoler i Egersund og Kristiansand har fått brev fra Utdanningsdirektoratet om at de vil gjennomføre tilsyn ved skolene. Det skriver Samfundet i en pressemelding fredag.

Direktoratet skriver, ifølge pressemeldingen, at tilsynet gjennomføres etter ønske fra Kunnskapsdepartementet. Tilsynet vil etter planen bli gjennomført høsten 2024.

– Vi vil bidra til å opplyse saken, og håper at direktoratet vil konkludere med at vi opererer innenfor lovverk og gjeldende regler. Vi har også tillit til at tilsynet gjennomføres objektivt og grundig, sier rektor Brynjulf Korsmo ved Samfundets skole Sentrum i pressemeldingen.

Mannen skal «styre» og «regjere» sin kone

Vårt Land har tidligere omtalt at Menigheten Samfundets skoler bruker en lærebok i KRLE for 10. trinn som lærer at mannen skal «styre» og «regjere» sin kone.

Det førte til at undervisningsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) ba direktoratet om å utvide et pågående tilsyn, men ifølge Utdanningsdirektoratets tilsynsrapport kom denne anmodningen så sent i prosessen at man valgte å ferdigstille tilsynet, for så å be om ytterligere opplysninger fra skolene.

Det er foreløpig ikke klart om det er dette som er bakgrunnen for at det nå skal gjennomføres et nytt tilsyn.

Utdanningsdirektoratet konkluderte i mars i år med at opplæringen i enkelte fag ved skolen ikke var i tråd med godkjente læreplaner. Brynjulf Korsmo sa den gang at skolen mente å kunne imøtekomme direktoratets krav uten at det ville gå på bekostning av skolens religiøse ståsted. Tilsynet ble endelig avsluttet i mai.

---

Menigheten Samfundet

Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe sterkttroende på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.

Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver fire egne skoler. Samfundets skole Sentrum i Kristiansand har 133 elever fordelt på 5. til 10. trinn.

Skolelærer Bernt Lomeland var den sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene har siden blitt kalt lomelendere.

Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut

---