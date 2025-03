– Velkommen til VM-konsert!

Ett av barna i koret holder mikrofonen tett til ansiktet og får hvisket den gylne replikken inn i øret, før den lyder over kirkerommet i Kolstad kirke i Trondheim. På scenen står barnekorene Bestit og Kombaja fra henholdsvis Berg og Strinda menighet og Kolstad og Tiller menigheter.

På kveldens repertoar står mange sanger korene vanligvis synger, i tillegg til OL i 94-klassikeren «Se ilden lyse» og barnekorenes egen VM-sang: «Snedi».

MUSIKK: Både korister og tilhørende var forventningsfulle idet førstnevnte gjorde sitt inntog i Kolstad kirke. (Liv Mari Lia)

Den er kalt opp etter Ski-VMs maskot med samme navn, og er utgitt sammen med den offisielle VM-organisasjonen.

Den spilles like gjerne to ganger i løpet av konserten.

VM-stadionen Granåsen, hvor alle konkurransene foregår, ligger innenfor Kolstad menighet.

MENIGHET: Kolstad kirke er den kirka som ligger nærmest Granåsen skistadion. (Liv Mari Lia)

– Derfor tenker vi å være på banen slik vi var det i 1997, forteller sokneprest Per Even Robertstad.

Kirka kommer til å være åpen, med mulighet for å følge øvelsene på storskjerm hver dag det er konkurranser.

– Dette for at folk som har lyst til å se sport på TV og ønsker å se sammen med andre, kan få mulighet til det. Eller bare komme et sted for å treffe andre. Det kan også være folk som er litt på «ræk» og som trenger en varmestue av noe slag, forteller soknepresten.

Parallelt program

Hver kveld skal medaljene deles ut i en høytidelig medaljeseremoni på Torget i Trondheim. Derfor er Trondheim sentrum det andre geografiske tyngdepunktet for de knappe to VM-ukene.

VM på ski i Trondheim

Arrangeres 26. februar–8. mars på Granåsen skistadion.

Utøverne konkurrerer i langrenn, hopp og kombinert.

Forrige gang byen hadde Ski-VM var i 1997, i forbindelse med 1000-årsjubileet til byen.

Dagen før mesterskapets første dag ble det meldt om 200.000 solgte billetter.

Dette har kirkene i Trondheim sentrum mildt sagt fått med seg.

I både Vår Frue kirke, Nidarosdomen og Norkirken Trondheim Salem, tidligere kjent som Salem menighet, er det satt opp VM-relatert program på samtlige dager.

På VMs første konkurransedag besøker Vårt Land alle tre.

Vi har kanskje litt forskjellige favoritter, men håper i alle fall det blir noen medaljer på trønderne på hjemmebane — Ørjan Tinnen

Heier på trønderne

Når Vårt Land er innom Norkirken Trondheim Salem torsdag klokka 12, er det første gang de åpner dørene til «VM-fest». Her skal de holde åpent hver dag fram til klokka 20, når folkemassene sannsynligvis beveger seg mot medaljefesten på Torget.

Mens storskjermen er påskrudd for å vise VMs første øvelse, sprint for kvinner, pyntes rommet med norske flagg. Også kirkesalen gjøres klar til å fylles dersom det blir behov for det.

Ørjan Tinnen, organisasjonsutvikler i Normisjon, opplyser at de forventer hundrevis av besøkende og at nærmere 1000 frivillighetstimer skal legges ned i løpet av ukene.

KLARE: Frivillige hjelper til med å pynte kirkesalen med norske flagg. (Liv Mari Lia)

– Vi håper det blir masse folk på besøk som vanligvis ikke går i kirka her, sier Tinnen.

For å sørge for at menneskene som beveger seg rundt i Trondheim sentrum får med seg hva som foregår i det moderne kirkelokalet i Prinsens gate, har de funnet fram plakater og flyers som skal deles ut.

– Vi håper på både trøndere og tilreisende som ønsker å sette seg ned midt i VM-mylderet, spise god mat, se på VM på storskjerm og få noen gode menneskemøter. Jeg tror det blir bra, jeg!

NORMISJON: Ørjan Tinnen jobber som organisasjonsutvikler og sier han gleder seg til at Salem skal tilby god mat og være en møteplass under Ski-VM. (Liv Mari Lia)

Kaféen som serverer mat drives av kirkas sosiale integreringstiltak 22B, og fungerer dermed som arbeidstreningsarena.

Kirka er samlokalisert med det regionale Normisjon-kontoret og bibelskolen Gå ut-senteret, som torsdagens foreløpige klientell bærer et visst preg av.

– Har dere noen favoritter blant utøverne?

– Vi har kanskje litt forskjellige favoritter, men håper i alle fall det blir noen medaljer på trønderne på hjemmebane.

JUBELBRUS I KIRKA? Kanskje ikke ennå, for bildet er tatt under sprint-kvartfinalen. (Liv Mari Lia)

Etter intervjuet ble gjennomført sikret Johannes Høsflot Klæbo det første VM-gullet til Norge (og Trøndelag) på herrenes sprint.

Både lavterskel og høykirkelig

Vår Frue kirke i Trondheim drives av Kirkens Bymisjon og er åpen hver dag. Ifølge egen beskrivelse for «turister og studenter, unge og gamle, musikere, barnehager på tur og husløse». På vei inn i kirka møter Vårt Land mennesker som passer i flere av kategoriene ovenfor.

KIRKENS BYMISJON: Vår Frue kirke holder åpent hver dag, hele året. I løpet av et år har de om lag 170.000 besøkende. (Liv Mari Lia)

Alt som foregår i Vår Frue kirke under VM er gratis, blant annet et omfattende samtaleprogram ledet av Magne Vik Ravndal.

I Nidarosdomen står det, i likhet med Kolstad kirke, VM-konsert på programmet. I Norges nasjonalhelligdom er det imidlertid hele tre kor på plakaten – Nidarosdomens guttekor, Nidaros domkor og Schola Sanctae Sunnivae, i tillegg til Trondheim symfoniorkester og ei rekke solister. Samme konsert ble gjennomført både 26. og 27. februar.

Ski-VM 2025 KONSERT: Gunnhild Sundli, vokalist i bandet Gåte, framførte den offisielle VM-sangen «For what we love» sammen med Trondheim symfoniorkester i Nidarosdomen. (Gorm Kallestad/NTB)

Brita Sjöberg, domkantor i Nidarosdomen, forteller at de har prøvd å tilpasse opplegget i Nidarosdomen slik at det er mulig å gå på konsert enten før eller etter medaljeseremonien på Torget.

– Er det marked nok for alt av konserter og kultur som arrangeres rundt Ski-VM?

– Ja, det er vel litt spennende å se, da, for det vet vi jo ikke helt. Men vi har regnet med at det er mye gjester i byen, sier hun til Vårt Land.