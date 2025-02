Skaar har vært Ung-leder siden 2010. Til Dagen forteller han det handlet om å finne rett tidspunkt å gi seg på.

– Vi er på et veldig bra sted som organisasjon nå, og vi har hatt en tid med fin vekst, sier Skaar til avisen med kontor på Danmarksplass i Bergen.

Et ønske om å slippe til yngre kreftet, samt helseutfordringer i etterkant av et hjerneinfarkt er årsakene til at han til sommeren gir seg som leder.

Stor vekst

Organisasjonen Skaar har ledet har opplevd en stor vekst etter at han startet for femten år siden. Fra fire ansatte da, til over 20 personer nå. Antallet medlemmer er også doblet i samme periode.

– Det største øyeblikket var da vi ble etablert som egen organisasjon i 2012. Det har hatt en enorm betydning for hvor vi står nå, forteller Skaar.