I starten av februar kom nyheten om at Arredondo hadde meldt seg og familien ut av Frikirken i sørlandsbyen. En av årsakene var Frikirkens signering av den mye omtalte felleskristne erklæringen om kjønn og seksualitet som ble dråpen.

Nå har Arredondo landet på at den nye menigheten blir i den Den norske kirke, det skriver Fædrelandsvennen.

– Vi ønsker å fortsatt tilhøre et menighetsfellesskap, og da er Den norske kirke et naturlig valg for oss. Vi vil gå både i Lund kirke hvor vi bor, og i Domkirka hvor vi vil engasjere oss i Magdalena messe, sier Arredondo om valget i en melding til sørlandsavisen.

Torvet og rådhuset i Kristiansand. HUS: Kristiansand Domkirke, her skal Arredondo bidra inn mot Magdelena messe. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Utmelding

I et innlegg på Facebook skrev artisten at den felleskristne erklæringen har skapt sterke følelser hos henne.

«Sinne, fortvilelse, frustrasjon, frykt, men mest av alt så har den gjort meg uendelig trist.» Var noen av ordene hun brukte om erklæringen. Videre skrev hun i innlegget:

«Når jeg har kjent på min egen reaksjon, så kan jeg virkelig ikke forestille meg hva slags betongmur mine venner må føle de nå blir møtt av. Skeive, transpersoner, adoptivbarn og adoptivforeldre.»

I etterkant av utmeldelsen skrev Jarle Mong et innlegg i Vårt Land der kan mente at artistens utmeldelse «viser at toleransen er selektiv».

---

Samlivsdebatt i Frikirken

I juni 2022 satte Synoden, Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», samt om samlivssyn er kirkesplittende.

Utvalget har utformet tre dokumenter: Et teologidokument (Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap), en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.

Samlivsutvalget, ledet av Tor Erling Fagermoen, mener at det å ikke anse syn på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, kan bli første steg på veien mot å akseptere to syn.

Samtlige av Frikirkens 82 menigheter stemte over saken. 3 av 4 menigheter som har stemt over saken, ga sin støtte til samlivsdokumentet. Samtidig var flere av Frikirkens største menigheter kritiske.

Under Frikirkens synodemøte i juni i fjor ble sakene vedtatt med rundt to tredjedels flertall.

---