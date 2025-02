Mener staten bør granske flere skolers homofili-undervisning

– Vi er godt kjent med at læreverkene som benyttes i undervisningen ved andre kristne skoler også inneholder en ensidig fordømmelse av likekjønnet samliv, sier Jonas Yassin Iversen, nestleder i Skeivt Kristent Nettverk.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har i høst ført tilsyn med de fire skolene til menigheten Samfundet. Nylig fikk skolene tilsendt hver sin midlertidige tilsynsrapport. I dem går det fram at skolene «bryter kravene i privatskoleloven, læreplanene og likestillings- og diskrimineringsloven på flere områder», er Udirs foreløpige vurdering.

Et av punktene som problematiseres i rapportene er skolenes opplæring om blant annet homofili og samlivsformer. To av skolene bruker blant annet en lærebok i KRLE for 4. trinn hvor Udir har funnet beskrivelser som «ikke gjøre noe som er urent og syndig» og «å elske noen på en syndig og gal måte». På eldre trinn har de kommet over formuleringer som «avskyelige gjerninger», «at de skal dø» og at det er en «uren lyst».

Direktoratet mener at barneskoleelever «kan oppleve fremstillingen av å leve ut en legning eller å leve et samliv som ikke er et heterofilt ekteskap, som feil og syndig, som skremmende og stigmatiserende». De synes også at det er «mye fokus på ekteskapet mellom mann og kvinne», og at dette framstilles som «den riktige» samlivsformen, skriver de til to av skolene.

Iversen synes det er vanskelig å avgjøre hvilke konsekvenser rapportene fra Udir eventuelt kan få for andre kristne friskoler, men mener det er grunn til å gå flere i sømmene.

– Basert på våre møter med elever fra andre kristne friskoler, vet vi at denne undervisningen har like skadelige konsekvenser som dem som er beskrevet i Utdanningsdirektoratets rapport fra Samfundets skoler, sier han.

«I strid med Guds skaperordning»

Iversen er selv oppvokst i menigheten Samfundet, men brøt ut i 2015. Han gikk også på en av deres skoler i Kristiansand. Tidligere i år fortalte han til A-magasinet hvordan han skjulte sin homofile legning på ungdomsskolen og samtidig fikk en undervisning om temaet som han opplevde stigmatiserende.

I dag er han utdannet pedagog og jobber som førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Innlandet.

Men også andre privatskoler har altså lærebøker som Iversen mener er «åpenbart belastende» å lese for skeive elever.

Vårt Land har sett en KRLE-bok for 9. trinn som tas i bruk av flere kristne skoler. I den blir homofilt partnerskap beskrevet som en praksis som «ikke finner støtte i Bibelen» og noe som «gjennom hele kirkens historie er blitt avvist for å være i strid med Guds skaperordning».

Å bli født med en opplevelse av å ha en kropp med feil kjønn er «et tegn på at skaperverket er blitt forstyrret» og «at menneskene er kommet bort fra Guds plan», ifølge boka.

---

Menigheten Samfundet

Menigheten Samfundet er et trossamfunn som ble stiftet i 1890 etter at en gruppe sterkttroende på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i den daværende statskirken.

Trossamfunnet har menigheter i Egersund og i Kristiansand, og eier og driver fire egne skoler for barn og unge.

---

– Må sikre at skeive barn ikke tar skade

– Mener du at kristne privatskoler ikke skal ha mulighet til å formidle at ekteskapet er forbeholdt én mann og én kvinne, samt at likekjønnet samliv er «i strid med Guds skaperordning»?

– Hvis kristne friskoler mener det er nødvendig å formidle at likekjønnet ekteskap og kjønnsinkongruens er synd, er det avgjørende at dette budskapet formidles på en aldersadekvat måte som sikrer at skeive barn, barn av skeive og andre barn med skeive familiemedlemmer ikke tar skade, sier Iversen.

– Vi er imidlertid enig i Utdanningsdirektoratets vurdering av at denne type formidling uansett risikerer å undergrave elevers rett til et trygt og godt skolemiljø.

PRIVATSKOLER: – I religionsundervisningen må elevene tåle undervisning om synd, som jo er en del av kristendommen, sier Hadi Strømmen Lile, professor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Østfold. (Morten Marius Larsen)

Mener tolkningen er for streng

Hadi Strømmen Lile, professor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Østfold, mener myndighetene tolker loven for strengt når de i sine midlertidige rapporter om Samfundets skoler sier at kristne privatskoler ikke kan undervise hva som er «rett eller galt» ifølge menighetens tro om samlivsformer i KRLE.

– Når det gjelder opplæring om homofili, så faller det trolig inn under religionsfriheten. Å diskriminere basert på religion når det gjelder opptak av elever følger også av unntaksbestemmelsen i likestillings- og diskrimineringsloven. I religionsundervisningen må elevene tåle undervisning om synd, som jo er en del av kristendommen, sier han.

Men den samme læren kan komme i strid med lovverket dersom den anvendes i andre fag, som naturfag eller samfunnsfag, ifølge Lile.

– Står og stanger mot hverandre

Også i omtalen av kjønn mener professoren at skolene må være forsiktige.

– Religionsundervisningen kan ikke undergrave danningsmålene om å fremme likestilling mellom mann og kvinne. Religionsfrihet og likestillingsidealene står og stanger mot hverandre. Det er særlig FNs kvinnekonvensjon som legger press på religionsundervisningen når det gjelder likestilling. Det gjelder også i KRLE-faget, sier han.

I det offentlige læreplanverkets overordnede del heter det at «likeverd og likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene.»

– Likestilling er altså et viktig holdningsmål. Man skal ikke bare formidle kunnskap om likestilling. Skolene skal også fremme verdiene og holdningene gjennom opplæring, har Lile tidligere uttalt til Vårt Land.

Samfundets skoler har fått 3. mars som svarfrist for å kommentere de midlertidige rapportene.