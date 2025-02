Den lave vintersolen skinner inn gjennom vinduet på Jarlsberg Konferansesenter. Med lille Mia (1) på armen ønsker seksbarnsmor Anette Stokke velkommen til lokalet rett utenfor Tønsberg. Hun og ektemannen Kristoffer Stokke har plantet den nyoppstartede kirken Pax Tønsberg, og denne søndagen i februar er Vårt Land på besøk for å overvære en gudstjeneste.

I foajeen til konferansesenteret eid av Brunstad Christian Church (BCC) myldrer det av unger som leker fritt og i høyt tempo.

TIDLIG UTE: Gudstjenesten i PAX Tønsberg starter klokka 12. Da Vårt Land ankommer lokalet rett over klokken 11 er det allerede høyt volum og fullt kjør. (Erlend Berge)

Kun to år etter oppstarten møter over 130 mennesker opp til gudstjeneste i PAX hver søndag. Over 50 av disse er barn under tolv år. For Anette er det tydelig at barna er med på å forme og skape fellesskapet.

– Som foreldre til seks har vi en ganske stor bunke med barn selv. Da er det viktig at barna får stå sentralt i det vi gjør, sier Anette Stokke.

Fikk et kall

Ekteparet Stokke har vært engasjert i flere kristne miljøer i Tønsberg-regionen i en årrekke.

FAMILIE: Kristoffer og Anette Stokke med hele flokken sin. De har seks barn mellom 12 og 1 år. Guttene etter høyde: Noah, David, William og Fredrik. Kristoffer holder Emma i hånda, og Anette har Mia på armen. (Erlend Berge)

Sammen med tre andre kompiser var Kristoffer med på å starte den kristne ungdomsfestivalen Get Focused i 2005, og fram til 2021 jobbet Anette som menighetsarbeider i Tønsberg frikirke. Kristoffer har også jobbet i Tønsberg frikirke, blant annet som ungdomspastor, mellom 2004 og 2012.

Men å plante kirke og bli pastorpar var aldri en del av planen.

– Vi har aldri tenkt at vi skal plante kirke. Vi har en stor barneflokk og som selvstendig næringsdrivende i eiendomsbransjen har vi tenkt at vi har en hverdag som ikke er helt kompatibel med det, forteller Kristoffer.

Vendepunktet kom i 2021. Da opplevde ekteparet at de fikk et kall fra Gud om å starte menighet. Kristoffer beskriver det som at «Gud vekte en tanke» i ham.

TANKE: – I boken Haggai står det at «Gud vekte en tanke» i ham. Det tror jeg er beskrivende språkbruk for hva jeg opplevde, sier Kristoffer. (Erlend Berge)

– Vi erfarte at det var mange kristne i Tønsberg som trengte et fellesskap. Målet var ikke å konkurrere med de eksisterende kirkene i lokalmiljøet, men å skape et alternativ for dem som ikke hadde funnet sin plass andre steder, og for dem som var nysgjerrige på kristen tro.

Slik ble PAX til.

Siden våren 2022 har fellesskapet vokst fra å være en liten gruppe på 15-20 voksne som møttes til enkle søndagssamlinger, til å samle over hundre mennesker nesten hver søndag i ulike lokaler rundt omkring i Tønsberg. Jarlsberg konferansesenter er ett av flere lokaler de leier.

At responsen skulle bli så god, hadde de aldri sett for seg.

– Det har vært over all forventning. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å takke Gud, sier Kristoffer.

Hva er PAX Tønsberg?

Nyplantet kirke i Tønsberg som hadde oppstart høsten 2021.

Begrepet PAX er latin og betyr fred.

Ekteparet Anette og Kristoffer Stokke står bak plantingen.

Registrert som en uavhengig kirke og en kristen forening.

Avholder gudstjenester i tre ulike lokaler i Tønsberg: Jarlsberg konferansesenter, Solhaug leirsted og pinsekirken Betania Tønsberg.

Flersidig gudstjeneste

Gudstjenesten som Vårt Land besøker, varer i underkant av to timer og har et variert uttrykk.

Den kombinerer tradisjonelle liturgiske elementer som nattverd, trosbekjennelse og bønnen Vår Far, med en sekvens som inkluderer skuespill, lovsang for barn og et innslag med den faste karakteren Frøken Rosa. Rollen spilles av Anette Stokke, og inviterer alle barn mellom 3 og 13 år med på søndagsskolen.

INVITASJON: Ikledd karakteren frøken Rosa inviterer Anette Stokke med på søndagsskolen. Det får god respons fra salen. (Erlend Berge)

For ekteparet Stokke er det viktig at gudstjenesten består av en kombinasjon av nerve og forutsigbarhet. Faste kirkegjengere skal ha en viss forventning om hva gudstjenestene innebærer, samtidig som møtene skal være Jesus-sentrerte og tro mot Bibelen.

– Vi vil at PAX skal være et fellesskap hvor det er lett å ta med seg en venn eller en kollega. For å få til det må vi snakke sant om Jesus, samtidig som at folk opplever det som et åpent og inkluderende fellesskap.

PROGRAM: På regimøte i forkant av gudstjenesten er det både unge og gamle til stede. Møtelederne informerer om gudstjenestens gang. (Erlend Berge)

På kort tid har menigheten fått en stor overvekt av småbarnsfamilier. Anette tror det kan henge sammen med at hun og Kristoffer selv er i en livsfase med små barn og har et sterkt fokus på familieliv.

– Akkurat nå er det barna og deres behov som kommer først. Det preger hva vi ser som verdifullt i kirken, og det merker nok de som kommer hit, sier Anette.

Kristoffer synes det er vanskelig å peke på én bestemt årsak til den store andelen småbarnsfamilier, men mener kjennskap og vennskap kan spille en rolle.

– Vi har valgt å ligge lavt med hensyn til publisitet og promotering. Derfor tror jeg at de som kommer til oss primært har blitt invitert med. Da kan det være naturlig at folk inviterer med andre i samme livssituasjon som dem selv.

SAMMEN: Anette og Kristoffer Stokke slår følge sammen i nattverdskøen. Han taler på denne gudstjenesten, mens hun er med som leder på søndagsskolen. (Erlend Berge)

Står i et spenn

Foreløpig er menigheten registrert som en uavhengig kirke utenfor et trossamfunn. På spørsmål om hvor de vil plassere menigheten i det kristne landskapet svarer Stokke at de befinner seg i et skjæringspunkt mellom to tradisjoner.

– Vi befinner oss i spennet mellom den lutherske tradisjonen og Pinsebevegelsen.

Pastoren er overbevist om at kirkelandskapet i dag er mer økumenisk enn før, og at de tradisjonelle skillelinjene mellom trossamfunn har blitt brutt noe ned. Han legger likevel ikke skjul på at det er flere teologiske runder menigheten må gå i tiden som ligger foran.

– Vi valgte vårt første styre i fjor høst og er på nåværende tidspunkt i gang med å gjennomarbeide det teologiske dokumentgrunnlaget.

OPPLEGG: Den eldste gruppen med barn møtes for «tweens». De går i 5.-8. klasse, og avslutter samlingen med å be sammen. (Erlend Berge)

Ingen konkurrent - heller en forlengelse

Flere av de Vårt Land snakker med på gudstjenesten, har tidligere vært en del av Tønsberg Frikirke eller andre kirker i lokalmiljøet.

Som tidligere ansatte i den lokale frikirken er det viktig for ekteparet Stokke å si at meningshetsplantingen ikke skyldes konflikt eller uenighet.

– Pastoren i Frikirken var en av de aller første vi tok kontakt med allerede før tanken om å plante menighet hadde slått rot. Han var tidlig oppmuntrende og Frikirken har også bidratt med både bønn og støtte, sier Kristoffer.

HALVERT: Når barna går ut av gudstjenesten for å dra på søndagsskolen blir salen nesten halvtom. Kristoffer synes det gjør det lett å vise hvor viktig barna er for fellesskapet. (Erlend Berge)

Anette innrømmer at hun hadde noen bekymringer rundt det å starte ny kirke.

– Jeg var spent på hvordan venner, kollegaer og folk i lokalmiljøet ville reagere. Men tilbakemeldingene har utelukkende vært gode og positive, sier hun.

– Har dere reflektert over om dere, som et profilert par, kan ha hatt en trekkraft over til den nye kirken?

– For oss har det vært viktig å ikke trekke folk bort fra andre menigheter, men være et alternativ for dem som ennå ikke har funnet sin plass i en annen menighet, sier Kristoffer.

Han viser til organisasjonen SENDT Norge, som jobber for å etablere nye kirker over hele landet. Deres studier viser at nye menigheter ofte når ut til mennesker som ellers ikke ville vært en del av et kristent fellesskap – noe som gir positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

– Den erkjennelsen er helt sentral for det vi ønsker å bygge her i PAX, avslutter Kristoffer.