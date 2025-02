Reagerer på teologien i KFUK-KFUMs nye forslag

– Dersom KFUK-KFUM Norge fortsatt skal tas på alvor som en relevant og tydelig kristen aktør i samhandling med Den norske kirke, i møte med bredden av barn og unge, så må landsmøtet gi bevegelsen noe klarere og bedre å strekke seg etter i årene som kommer, sier Øystein Magelssen, prost i Drammen og Lier.

Sammen med 44 andre prester og proster i Den norske kirke, stod han i fjor bak et opprop der de advarer mot det de anser som en uønsket utvikling i KFUK-KFUM Norge:

De mente barne- og ungdomsorganisasjonen stod i fare for å bevege seg vekk fra sitt kristne grunnlag.

Bakteppet for deres bekymring var KFUK-KFUMs to forslag til langtidsstrategi som i høst var på høring. I dem er bevegelsens teologiske grunnlag, ideologiske motivasjon og mål var «knapt nevnt», mente de.

På bakgrunn av høringssvarene som kom inn, samt innspill fra 3000 personer, ligger nå et nytt forslag på bordet. Det ble sendt ut på på høring forrige uke, med svarfrist 14. mars.

I samme dokument er det vedlagt et forslag til nytt verdidokument som strategien skal leses i lys av. Endelig vedtak skal skje på forbundets landsmøte i juni.

Vårt Land har spurt Magelssen om å komme med sin vurdering av forslagene. Fram til 2022 var han generalsekretær i organisasjonen gjennom syv år. Før den tid var han forbundsstyreleder i fire år.

– Mangler det misjonale aspektet

Magelssens vurdering er at det samlede forslaget som nå foreligger til verdidokument og langtidsstrategi, er «et langt skritt i riktig retning» i å være det han kaller «en døråpner for bredden av unge mennesker til kristen tro, kirkelig tilhørighet og sosialetisk engasjement».

– Jeg leser dette som et positivt svar på de helt avgjørende momentene og ambisjonene oppropet i høst etterlyste, sier han.

Men hver for seg ser han flere mangler.

Han viser til at den foreslåtte langtidsstrategien bygger på tre kjerneområder for organisasjonen: «Fellesskap», «mestring» og «rettferdighet».

– Men her mangler det misjonale aspektet helt, sier han.

Magelssen påpeker ordet «tro» nevnes kun ett sted i forslaget, og det er under kjerneområdet «mestring».

«Mestringsopplevelser gir tro på seg selv, egne evner og gir fremtidstro», heter det i forslaget. Det står også: «Vi styrker barn og unges tro, håp og evne til å forme fremtiden».

TEOLOGI: Fungerende generalsekretær i KFUK-KFUM, Marianne H. Brekken, har tidligere påpekt til Vårt Land at den foreslåtte langtidsstrategien må sees i sammenheng med organisasjonens verdidokument, hvor KFUK-KFUMs teologiske ståsted vil tydeliggjøres.

– Tro er ikke noe vi mestrer

Magelssen er usikker på om ordet i denne settingen skal forstås som tro i religiøs forstand, og dersom det siktes til kristen tro, synes han det blir feil å plassere det under «mestring».

– Tro er ikke noe vi mestrer. Ser vi nærmere på det tilhørende verdidokumentet, blir det tydelig at det teologiske fundamentet er mangelfullt uttrykt. Kristen tro baserer seg ikke på den enkeltes kunnskap, følelser og prestasjoner. Den gis og holdes levende av Den hellige Ånd. Jesus gav oss dåpen og nattverden. Her får vi troen i gave, tilgivelse og mot til å leve, påpeker han.

Han foreslår derfor et fjerde kjerneområde: «Kjærlighet».

– Guds nåde og unges menneskeverd uavhengig av prestasjon, vil her settes som grunnlag for og kjennetegn ved all KFUK-KFUM’s virksomhet, mener Magelssen.

– Kan bli tåkeprat

Magelssen trekker også fram et lyspunkt fra det nye forslaget.

– Definisjonen av KFUK-KFUM som «en kristen og livssynsåpen organisasjon» er tatt bort. Det var helt nødvendig. Vi trenger et KFUK-KFUM som fortsatt inviterer til både kristne og livssynsåpne felleskap, uten at det etterlates tvil om organisasjonens formål som «kristelig forening for unge mennesker», mener han.

I stedet synes han deler av organisasjonens mangfoldige virksomhet bør defineres som «livssynsåpen diakoni».

– Det vil være en viktig og ærlig presisering av KFUK-KFUMs identitet og motivasjon, sier han.

Videre skulle han sett at ambisjonsnivået var uttrykt annerledes i den foreslåtte langtidsstrategien.

– Jeg tenker det vil være viktig for den videre utviklingen i KFUK-KFUMs arbeid om dette uttrykkes mer konkret og forpliktende. Det kan bli for mye fine ord og tåkeprat. En strategi må angi tydelige prioriteringer, noen klare veivalg som lar seg etterprøve og evaluere underveis. Vi trenger en strategi som utfordrer og motiverer i det lokale arbeidet, til regionale satsinger og nasjonale grep, sier Magelssen.

Inkluderende trospraksiser

Fungerende generalsekretær i KFUK-KFUM, Marianne H. Brekken, har tidligere påpekt til Vårt Land at den foreslåtte langtidsstrategien må sees i sammenheng med organisasjonens verdidokument, hvor KFUK-KFUMs teologiske ståsted vil tydeliggjøres.

En av hovedendringene i forslaget til ny strategi er nettopp at det skal være «en tydeligere sammenheng mellom verdigrunnlag, strategi og handlingsplaner», ifølge en pressemelding som ble sendt ut forrige uke.

I det foreslåtte verdidokumentet står det blant annet at KFUK-KFUM er en barne- og ungdomsorganisasjon som «forstår vårt oppdrag i lys av kristen tro og tradisjon». Det påpekes at «Jesu liv og lære var og er utgangspunktet for fremveksten av KFUK-KFUM og alt vårt mangfoldige arbeid».

Når det gjelder den foreslåtte strategien, spesifiseres det at organisasjonen skal være en troverdig partner for kirkelige aktører i å utvikle og drive tilbud som unge ønsker og trenger.

Et av de strategiske målene er at KFUK-KFUM skal bli «ledende på utvikling av inkluderende trospraksiser i kirke og samfunn», heter det.

Brekken er blitt forelagt kritikken fra Magelssen.

– Da vi akkurat har sendt forslaget ut på høring og er i en demokratisk prosess ønsker jeg ikke kommentere på forslagene fra Magelssen direkte. Han og andre som er glad i KFUK-KFUM oppfordres til å bidra i høringen med forslag en tenker vil gjøre utkastet bedre. Ved at folk engasjerer seg i prosessen får vi det beste resultatet, sier hun.